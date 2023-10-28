以色列狂轟 加薩幾乎斷聯、醫療援助難以運作

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以色列今晚在猛烈轟炸中擊潰了加薩走廊的網路和通訊，使得當地230萬人口多數無法互相聯繫或與外界通聯，資訊幾乎完全斷絕。以軍說，正持續在加薩擴大地面行動。

美聯社報導，這顯示以色列軍方朝著全面入侵加薩（Gaza）更進一步。控制加薩地區的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）本月7日血腥突襲以色列南部，以色列矢言殲滅這個伊斯蘭主義團體。

入夜後，連續空襲引發的爆炸點亮了加薩市天空長達數小時。

巴勒斯坦電信營運商Paltel表示，轟炸導致網路、手機和市話服務「徹底中斷」；這意味著外界無法立即得知空襲造成的傷亡和地面侵略的細節。但有些衛星電話還在運作。

大部分電力早在數週之前就被切斷，已經處於黑暗的巴勒斯坦人此刻又陷入與外界隔離的狀態，他們蜷縮在家裡或庇護所內，食物飲水逐漸耗盡。

外地人與住在加薩地區的親戚本可透過通訊應用軟體聯繫，如今突然斷聯，電話也打不通，一時驚慌不安。

負責占領區的聯合國人道事務協調員哈斯汀（Lynn Hastings）在社群平台X上寫道，沒有電話和網路，醫院和援助行動都無法運作。

救援組織「紅新月會」（Red Crescent）表示，現已聯絡不上醫療團隊，居民叫不到救護車，因此救援人員必須循著爆炸聲而去，以便找到傷者。一些國際救援團體也說，他們只聯繫得到少數使用衛星電話的工作人員。

「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）也警告，世界「正失去一扇獲得（衝突）事實的窗口」，資訊的真空「可能會被致命的宣傳和錯假資訊乘虛而入」。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）說，地面部隊今晚在加薩「擴大行動」，並「為達成戰爭目標…採取強力行動」。以色列還表示，以軍攻擊是針對哈瑪斯戰士和設施，而哈瑪斯分子混跡平民之間，讓平民陷入危險。

根據加薩地區衛生部數據，當地已有超過7300名巴勒斯坦人喪命，其中6成以上是未成年人和女性。在以色列封鎖下，加薩的必需品供給逐漸減少，聯合國警告，由於燃料幾乎告罄，援助數十萬人的行動正在「崩潰」。

以色列政府統計，超過1400人在哈瑪斯的攻擊中死亡，至少229名人質被擄去加薩。巴勒斯坦武裝分子也朝以色列發射數千枚火箭，今天有一枚擊中特拉維夫（Tel Aviv）一棟住宅大樓，造成4人受傷。

過去4次以巴衝突造成的死亡人數合計約為4000人，如今這場戰爭的整體死亡人數已遠多於此。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）告訴外國記者，預期很快會在加薩展開漫長而艱辛的地面攻勢。他說，瓦解哈瑪斯龐雜的地道網絡「需要很長時間」，隨著以色列摧毀一個個「抵抗分子的巢穴」，預料會出現長期的較低強度戰鬥。

這場衝突很有可能引發一場更廣泛的區域戰爭。一些阿拉伯國家，包括美國的盟友，和那些已與以色列達成和平協議或建立正常外交關係的國家，都拉高分貝警告可能的地面入侵，擔心城市戰鬥會造成更多傷亡。

約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）在X上說：「結果會是未來數年一場規模巨大的人道災難。」

目前加薩北部仍有數十萬人沒辦法或不願意遵從以色列的命令逃往南部。以色列在加薩地區散發的傳單寫道，留下來的人都可能被視為哈瑪斯的「共犯」。