熱血義廚「辦桌」送愛 八里教養院生大快朵頤

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善緣福氣義廚聯盟率領總舖師和志工，日前到新北市八里愛心教養院「辦桌」，總舖師以當季的食材，搭配教養院在普渡期間受贈的麵條、罐頭等入菜，烹調出西湖醉雞腿、蔥油鮮海鯊和古早味拌麵等菜餚，讓院生大快朵頤，還能外帶打包，充滿鄉下辦桌的人情味。

善緣福氣義廚聯盟執行長李玉霞在飯店工作多年，與熟識的廚師組成義廚聯盟，不僅自行掏腰包採買食材，還四處到桃園、宜蘭及山區部落等各地服務偏鄉與弱勢民眾，熱心公益的理念吸引不少廚師加入，目前聯盟已有超過10名廚師。

為讓八里教養院院生享受辦桌的美味，李玉霞7月透過愛心大平台實物銀行的引介，先帶著2位總鋪師實地調查院生的飲食需求，並聯繫台北市華夏獅子會和新北市曹姓宗親會一起籌畫募資、採購食材，並將院方所受贈的食材一起納入設計。

經過總舖師的巧手，總鋪師烹煮川燙藍鑽蝦、節令鮮食蔬、圓蹄扣白菘、蘇堤魚翅羹、寶島四季菓和冰心千歲豆等菜餚，教養院還布置成buffet餐廳，讓院生挑選喜愛的菜色。

八里教養院院生小丞及小維為雙胞胎兄妹，皆為重度腦麻障礙者，幼時父母在假日會帶2人外出吃美食，母親過世後，父親也因病無法獨力帶出。2兄妹看到滿桌的佳餚，相當興奮。李玉霞謙虛說，做這件事不是為了賺錢，教養院長者、孩子無法外出用餐，更需要大家的關懷。

台北市華夏獅子會長許國安表示，看著各式餐點幾乎一掃而空，院生們享用佳餚的燦爛笑容，內心有著滿滿的感動，期待未來持續帶獅友們來院關懷。八里愛心教養院長謝鑫敏也感謝善緣福氣義廚聯盟、華夏獅子會和新北市曹姓宗親會用心，讓院生們感受有如到buffet用餐的喜悅。