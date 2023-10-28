《半導體》長科*前3季EPS為1.38元 Q4估較Q3下滑

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【時報記者張漢綺台北報導】長科*(6548)前3季每股盈餘為1.38元，相當於賺進3.375個資本額，長科*預估，單季合併營收介於25.66億元到27.24億元區間，基於新台幣31.8元兌1美元之平均匯率假設，預估毛利率將落在18.1%到21.1%區間，營業淨利率則介於6.9%到9.9%之間。

由於半導體景氣走緩，消費性終端需求疲軟，客戶拉貨意願不高所致，長科*自結2023年第3季合併營收為28.4億元，季減5%，年減23%，符合先前法說會預估區間，由於營收規模下滑，單季合併毛利率為21.4%，季減0.7個百分點，亦符合先前預期，營益率為10.2%，季減2.8個百分點，則略低於預期，主要因研發費用增加所致，歸屬母公司稅後淨利為4.2億元，以每股面額0.4元股數計算，每股盈餘0.45 元，相當於賺進1.125個資本額。

以製程區分，長科*第3季蝕刻製程營收比重為48%，沖壓比重52%，與上季差異不大；若依產品組合來看，IC導線架佔營收比重37%、QFN佔22%、Discrete佔19%、QFP佔14%及EMC LED佔8%。

就應用別而言，長科*第3季3C佔營收比重為43%，車用和工業佔比為53%，雖比去年同期60%下滑，但仍佔逾50%，也高於3C產品佔比，符合公司非3C應用過半的期望。

長科*今年前3季合併營收為86.61億元，年減22%，主要受到整體產業庫存調整影響，由於客戶需求下降、訂單減少，產能利率下降，固定成本佔營收比重增加，導致前3季合併毛利率和營益率分別下滑8.6個百分點和10個百分點，分別為22.5%和12.5%，歸屬母公司稅後淨利為12.85億元，年減42%，以每股面額0.4元之股數計算，每股稅後盈餘1.38元，相當於賺進3.375個資本額。

展望第4季，長科*表示，由於終端市場需求尚未正式回溫，客戶持續進行嚴謹的庫存管理，預估第4季合併營收介於25.66億元到27.24億元區間，基於新台幣31.8元兌1美元之平均匯率假設，預估毛利率將落在18.1%到21.1%區間，營益率則介於6.9%到9.9%之間。