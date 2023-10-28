「深耕教育—永續飛翔」 教育部USR計畫社會參與南區聯展在高市圖總館展出

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國立高雄科技大學在內6所大學聯合主辦的教育部USR社會參與南區聯展「深耕教育—永續飛翔」，27~28二日在高雄市圖總館展出各校USR成果，呈現大學實踐社會責任的熱忱。

於教育部第三期計畫申報規劃中，分別從不同議題展現多元的學術視野，並提出多維度問題解決策略及展現厚實的大學社會參與的影響力。教育部技職司長楊玉惠開幕致詞時表示，USR將結合108課綱，向下紮根邀請高中職一起實踐自發、互動、共好的精神，實際走入社區，在場域內學習並回饋。

今(112)年教育部USR社會參與的聯展，分別舉辦北、中、南三場，27日開展的南區聯展「深耕教育—永續飛翔」，是唯一邀請國外學校參展的場次，由國立高雄科技大學攜手正修科技大學、高雄醫學大學、國立中山大學、國立成功大學、國立屏東大學共同主辦，全場75個攤位，還有日本高知大學、千葉大學跨海參展，共同交流地方創生的各種實踐經驗。

在本次聯展主辦單位精心規劃五場次的主題短講與實作互動，首先是國立高雄科技大學以地方創生為主題，邀請四位日本學者與實務專家分享「促進商店街再生的幼兒園」、「女性魚師振興」、「離島營造與漁業復興」、「廢校再生地方音樂季」等議題；其次是國立中山大學則以「青創團隊與地方教育的新與變」為主題，邀請在地經營多年且經驗豐富的青創團隊，分享「創生青年參與教育課程及在地知識連結」、「教育創生的推動契機」、「在地知識學之角色及合作機制觀察」等議題。

此外，高雄醫學大學規劃以環境與健康永續為主題，分享「健康從齒開始」、「大學的多重宇宙~夠勇敢，夢想就會成真」、「青銀攜手共創幸福旗津島」、「山不轉路轉，人不轉心轉，物理治療直送在地終老」等議題，並規劃「環境永續體驗活動-原民循環餐具製作」實作體驗。

國立屏東大學則以「當屏大USR遇上排灣族月桃文化」為主題，分享排灣族月桃文化，並規劃「月桃杯墊製作」的實作體驗活動；最後是正修科技大學以「文化傳承、美學教育」為主題，分享「認識文物修護師」內容並規劃「藝術修復師體驗」的實作體驗活動。

此次聯展，不僅以USR為實踐平台更規畫逐步融入SDGs理念，並結合108課綱中的社會參與面向，有效將社會實踐從大學間的社會參與，往下紮根於高中職學生的社會參與。