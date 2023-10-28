風口上的頂級玩家！謝安引領數字王國率先替未來趨勢鋪路

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近日被美國《商業報告》評定為「洛杉磯25大商業精英」的數字王國執行長謝安，在年初榮膺《財經》年度新影響力30人之後，這位好萊塢最年輕的華裔掌舵人，陸續獲得全世界兩大經濟體權威財經媒體的認可。據瞭解 Tesla聯合創辦人兼行政總裁Elon Musk、Amazon創辦人兼行政總裁Jeff Bezos、以及Meta創辦人、董事長兼行政總裁Mark Zuckerberg亦曾摘下《商業報告》發表的此項殊榮。

謝安謙稱: 「我的優勢在於普通。這份認可並非僅限小我成就的褒獎，更意味著對數字王國全體員工堅韌付出的肯定。2023年，數字王國迎來了30歲生日，也是我加入公司的第十個年頭。我和團隊不斷向專利技術研發過程中注入嶄新創意，將數字王國從一間視效工作室，壯大為在洛杉磯、溫哥華、蒙特利爾、上海、海德拉巴等多個據點並擁有超過1,000位菁英的文娛與科創沃土。」

在台出生、大陸求學、香港工作的謝安，兩岸三地的經歷讓他具備融入不同群體的特殊能力。謝安剛接任數字王國執行長時還不到30歲，當時好萊塢六大製片巨頭開賭盤，不看好謝安能撐太久，當時數字王國也只是一個稍有名氣的視效工作室，他接手後即開發對視效科技與虛擬人技術，成功在視效產業築起強而有力的護城河，將業務擴展至文化娛樂和科技創新等不同領域。

2019年底新冠疫情爆發，全世界都被按下暫停鍵，經營公司成了各行各業老闆的龐大壓力，紛紛裁員節流，謝安力排眾議保留技術與開發專案人員。當時沒有人想出門上班，虛擬人幾乎成了影視行業的救命稻草，大製作電影、劇集加大對虛擬人等視覺特效的需求，瞬間訂單紛沓而至。

但科技產業日新月異，AI突然成為熱門應用，好萊塢業內人士預測，若任由AI發展，演員，編劇等從業人員將被取代還因此發起大罷工，謝安說:「數位王國的視覺特效確實取代不少道具師、化妝師。因為相較於人工，視覺特效更快、更細膩，這很殘酷，但卻是現實。」

隨著技術的進步，越來越多角色都不須真人演了，數字王國早在《班傑明的奇幻旅程》、《復仇者聯盟》、《頭號玩家》這幾部作品中已實現。不僅如此，還打造出鄧麗君、馬丁路德金等已逝傳奇虛擬人再生。面對行業可能發生的巨變，謝安用了一個比喻說:「蒸汽機發明的時候，無論你接不接受，所有的改變，都必然發生。」

另一方面，謝安也談到AI帶來的好處，當AI發展到一定程度時，創作將不再是製片方的專利，任何創意都可通過AI實現，製作更方便，到時影視內容將不會被行業端壟斷，而會打開「高手與內容來自民間」的新局面。

面對AI浪潮，謝安說: 「數位王國超過10年積累的虛擬技術以及數以萬計數位資產，都是AI發展最好的資料庫，我們就像擁有潘朵拉的盒子，一旦打開可能會對整個行業帶來極大衝擊。」也因為如此，數字王國受邀參訪NVIDIA、META等AI行業的頂尖企業做更多交流。

狄更斯曾說：「這是最好的時代，也是最壞的時代」。面對數字王國的未來發展，謝安說: 「我們有一條絕不觸碰的紅線，技術應該是服務於藝術，服務於生活的。」取得平衡是他對未來藝術與技術的期許和嚮往。