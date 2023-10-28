英特爾財報報喜 陸行之：台積電、華為海思有肥單

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【旺得富理財網 李宗莉】美國晶片龍頭英特爾（Intel）第3季財報報喜，不僅EPS0.41美元遠高於市場預期的0.22美元還高，更因看好AI PC需求爆發，大幅調高第4季財測，除季營收146~156億美元，EPS也上看0.44美元，雙雙高過分析師預估，激勵股價大漲逾9%。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，旗下AI晶片Gaudi需求暴衝，目前已出現供不應求，至於挑戰台積電的18A先進製程，基辛格也透露，已爭取到3位大客戶，其中1家甚至已預付款項，除年底前將迎來第4名客戶，先進封裝業務則正與6家客戶洽談中。

知名半導體分析師陸行之發文表示，從最近從15家半導體先頭部隊給的指引，可以明顯看出PC及手機的復甦，通用非AI伺服器持穩，車用/工業用半導體轉弱，因此預期2024~2025年PC市場各成長5%左右，PC半導體成長超過10%。

其中，因為重建庫存，增加矽光子（silicon）contents，加速終端運算的AI PC需求。

陸行之並指，預期2024/2025智慧手機市場各成長4%~5%，相關半導體成長7%-8%，原因是重建庫存，手機客戶開始大量採用台積電昂貴的3奈米，但也預料，手機半導體部分增長，雖會帶動IC設計需求，但恐會被華為旗下的海思吃掉。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。