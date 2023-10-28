虎科大辦理「112年全國工業類科實作競賽」 全國34校好手爭冠

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國立虎尾科技大學與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署偕友嘉集團共同舉辦「112年全國工業類科實作競賽」，26，27接連兩日於勞動部雲嘉南分署機械館舉行。此次競賽集結全國34所高工職校54位好手競技，考驗選手實踐學科理論能力。

「全國工業類科實作競賽」對焦產業需求，針對技職教育中的工具機產業人才規劃實作競賽，設置「車床組」及「模具組」，選手必須運用刀具執行指定零件製作任務，致勝關鍵在於工件成品的精準度，以及選手個人技術與穩定度。今年「車床組」榮獲前三名分別為東石高中、木柵高工、東勢高工；「模具組」榮獲前三名分別為新北高工、彰師附工、臺南高工，各組第一名可獲得獎狀及40,000元獎金。

虎科大校長張信良表示，「全國工業類科實作競賽」辦理至今邁入第九年，為促使技職教育與工具機產業緊密結合，虎科大攜手勞動部雲嘉南分署與友嘉集團，自去年起與11所高工職校簽署策略聯盟，擴大規模向下扎根培育工具機產業技術人才，今年也邀請同盟學校參與協辦，集結產官學能量，共同為台灣技職教育發展來努力。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，目前機械及模具產業對車銑床人力需求量大，將持續透過競賽及職訓來培育業界人才，訓後可從事模具設計工程師、繪圖技術員、機具操作技術人員、產品打樣技術員等，5年內薪資逾40K。

友嘉集團總裁朱志洋表示，友嘉集團旗下關係企業分佈海內外，為了培育和企業接軌的技職專業人才，友嘉集團積極投入資源在基礎人才的培育，尤其著重發展技職教育，進而讓學子對工具機產業有深刻了解並充分發揮所學，希望因此帶動並發掘優秀人才。