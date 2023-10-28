舊制勞工注意！ 這群人退休金慘剩13萬 勞退專戶蒸發9成才驚覺這問題

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【旺得富理財網 李宗莉】從事紙容器製造業的優美公司，7年前遭北市勞動局發現，34名勞工退休金專戶內的退休金只剩1/10，平均每人退休金由142萬元銳減為13萬元遭罰，雇主抗罰上訴多年，大法官最新釋憲結果出爐，雖認定勞動局裁罰並公布負責人的做法合憲，還給主管機關公道，但統計去年尚有41家公司未足額提撥，由於目前還有58萬名勞工適用勞退舊制，提醒查詢雇主是否足額提撥，以維自身權益。

憲法法庭昨（27）日作出112年憲判字第16號判決，認定《勞基法》第56條第2項，有關雇主應預估隔年退休員工人數，並一次提撥補足勞工退休金差額的規定，沒有違背憲法第15條的保障人民財產權，也未違第7條的比例、平等原則，宣告合憲。

事件起因是北市政府勞動局在民國106年發現，優美公司在105年有34名勞工符合《勞基法》退休條件，依法應在專戶提撥退休金約4843萬元，但專戶內卻只剩下450萬元，等於連10分之1都不到，每人平均退休金也由142萬元銳減為13萬元，遭勞動局裁罰9萬元罰鍰，並公布公司及負責人姓名。

優美公司不服抗告，最高行政法院原認為《勞基法》要求退休專戶提撥等相關規定，不符比例原則，對經營困難的雇主形成不合理負擔，有侵害人民財產權之虞，因此裁定停止訴訟、聲請釋憲。

但憲法法庭認為，勞退提撥的規定主要是為了讓雇主及早準備，確保次年度退休的勞工可以領取法定足額退休金，降低雇主因突發性企業財務問題，強化勞工請領退休金的權益，立法目的符合憲法第153條第1項規定「國家應實施保護勞工政策」意旨，有即時預防與示警效果，核屬正當。

憲法法庭也認為，雇主若確實依法規規定，擬定「適切」提撥率且按月提撥，或依勞工退休金條例規定，按精算的提撥率於5年內足額提撥，雇主每年提撥的退休金差額尚屬有限。

因此，未來仍須依照《勞基法》規定，雇主每年得預估來年符退休要件的勞工，並在3月底前一次足額提撥至舊制帳戶內，以支付勞工退休所需，未足額提繳可罰9~45萬元罰鍰，統計目前足額提撥率雖已高達99.8％，但去年仍有41家挨罰，其中不乏知名公司。

統計目前仍有7萬餘家事業單位，約58萬餘人保有舊制年資，雖勞退舊制的退休金基數計算較新制優渥，只要符合連續工作15年且年滿55歲、工作25年至30年或工作10年且滿60歲等退休要件，就可請領最多45個月薪資，但提醒公司若發生關廠歇業、離職等情況，勞工可能就無錢可拿。