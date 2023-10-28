前往主要內容
工商時報LOGO

《與山川共舞-林富源水墨行旅畫展》展現日月潭及太魯閣之美

  • 工商時報 吳雅如
林富源(左4)、李轂摩大師（右4）、南投縣文化局局長林榮森（右3）、前南投縣縣長林源朗（右2）、南投縣議員林儒暘(右5)、南投縣美術學會理事長洪春成（右1）、前任南投縣美術學會理事長廖述麟（左3）、林富源夫人(左2)。圖／林富源提供
林富源(左4)、李轂摩大師（右4）、南投縣文化局局長林榮森（右3）、前南投縣縣長林源朗（右2）、南投縣議員林儒暘(右5)、南投縣美術學會理事長洪春成（右1）、前任南投縣美術學會理事長廖述麟（左3）、林富源夫人(左2)。圖／林富源提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

《與山川共舞-林富源水墨行旅畫展》於10月21日至11月1日在南投縣文化局展出，畫作多為林富源近年來於日月潭及太魯閣寫生創作的作品，充分展現台灣山水之美。水墨大師李轂摩形容他不僅是用筆、用手，更是「用腦袋在作畫」，水墨的濃淡和渲染都表現得極為出色。

《雲氣千峯》。圖／林富源提供
《雲氣千峯》。圖／林富源提供

南投縣文化局長林榮森詮釋林富源作品的「留白」有其獨到之處；前南投縣長林源朗則稱讚林富源「將生命注入畫作」，形成獨特風格。南投縣美術學會前後任理事長洪春成和廖述麟，更推崇他是「水墨界的高山」、「南投之光」是後生晚輩學習的榜樣。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股V彈了？這股票不能碰 分析師：3檔見紅快賣

  2. 舊制勞工注意！ 這群人退休金慘剩13萬 勞退專戶蒸發9成才驚覺這問題

  3. 兩檔新月配ETF掛牌 00929霸主地位不保？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。