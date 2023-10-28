《與山川共舞-林富源水墨行旅畫展》展現日月潭及太魯閣之美

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《與山川共舞-林富源水墨行旅畫展》於10月21日至11月1日在南投縣文化局展出，畫作多為林富源近年來於日月潭及太魯閣寫生創作的作品，充分展現台灣山水之美。水墨大師李轂摩形容他不僅是用筆、用手，更是「用腦袋在作畫」，水墨的濃淡和渲染都表現得極為出色。

南投縣文化局長林榮森詮釋林富源作品的「留白」有其獨到之處；前南投縣長林源朗則稱讚林富源「將生命注入畫作」，形成獨特風格。南投縣美術學會前後任理事長洪春成和廖述麟，更推崇他是「水墨界的高山」、「南投之光」是後生晚輩學習的榜樣。