台北法菜Fine Dining餐廳＋1 ÈCRU CUISINE TOBI當代法菜餐廳開箱

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台北再增法式Fine Dining餐廳！被日本名廚高山英紀（Hideki Takayama）推薦來台，擔任台北亞都麗緻大飯店〈巴黎廳1930 X 高山英紀〉餐廳料理長，並為該餐廳在《臺灣米其林指南2023》中成功摘下一星的日籍主廚飛松裕之（Tobimatsu Hiroyuki），今（2023）年3月在與亞都麗緻合約到期後原決定返回日本陪伴因疫情而長達三年未見的家人。但，英雄從來不會寂寞，彗眼獨具欣賞其廚藝才華的台灣友人力勸飛松裕之留在台灣，並表達願意集資與他合作開設餐廳助其圓夢。台灣的「伯樂」，加上他真心與那些在台工作期間與自己建立深厚情感的夥伴們一起「拚出點成績」。於是，〈ÈCRU CUISINE TOBI〉當代法式料理餐廳誕生，並自11月起正式營運。

飛松裕之的「伯樂」、也就是〈ÈCRU〉餐廳的股東有五位，其中有餐飲業負責人、有醫生、有金融業的企業菁英，大家平常就是酒友、常聚在一起品酒。幾個人很低調，採訪時完全不插話，任主廚飛松裕暢所欲言。

1986年次的飛松裕之，老家在九州福岡。19歲入行，在福岡法國料理店工作3年後，到了東京政商名流常光顧的法菜餐廳〈Chez Inno〉習藝，並從基層一路升上支店副主廚。2015年至2016年期間，飛松裕之曾赴法國勃根地星級餐廳圖爾努斯餐廳〈Restaurant Greuze〉歷練，負責製作的菜餚包含了傳統菜與現代菜色。名店歷練，為他累積了廚藝養份。

飛松裕之（Tobimatsu Hiroyuki)曾在法國與東京高檔法菜餐廳歷練，並為台北〈巴黎廳1930 X 高山英紀〉摘下米林一星。圖／姚舜

開在台北東區巷弄中的〈ÈCRU〉，約50坪、每個餐期可接待30位客人，餐廳有一8人包廂，餐桌有圓桌、有方桌，坐在靠近開放式廚房的餐桌可看見廚藝團隊井然有序與神情專注的烹調料理過程。

〈ÈCRU〉餐廳品牌是飛松裕之自己命名，這字，在法文中，指的是「誠實」、「自然」，主廚想藉這字傳遞「最純真自然的方式，呈現菜餚風味」的意涵。餐廳所用餐具器皿也都是飛松裕之自日本挑選，有佐賀縣有田市川口、鹿兒島野縣野口與鹿兒島山岩切等陶藝職人作品。

「不是和魂法菜，或日法融合，而是『純法菜』」，食家饕客與吃貨，或會以為飛松裕之「日籍」身份，認為〈ÈCRU〉菜單上菜式，多少與「和食」或「日料」攀親帶故或沾點邊。事實上，不然。飛松裕之除了將日料料理重視的「旬節」與「季節感」，運用在採購食材與呈盤表現上，烹調料理手法則堅持走正統法菜路線。飛松裕之並菜單上的菜名「明志」。

醬汁（Sauce），是「法菜之魂」。但時下Fine Dining餐廳新銳主廚開菜單，多數只「用食材當菜名」。而飛松裕之則會在有些菜餚名稱上列上「醬汁」，讓食客更清楚菜餚風味特色，並藉此「向法菜致敬」。

〈ÈCRU〉的菜單以套餐型式供應，從逗嘴小食Amuse Bouche至餐後茶點Petite Four，共9道，所有菜餚都出自廚藝團隊之手、全部自製，每套3,800元＋10％。餐廳並提供Wine Paring Menu。

〈ÈCRU〉的開業套餐呼應了「秋意」，Amuse Bouche〈海膽／蝦／蘋果醋凍〉，藉由魚子醬、晶凍、海膽、甜蝦、芹菜根泥層次堆疊與食材本色，傳達「秋之意境」。前菜〈煙燻鰹魚／茄子／甜椒〉則所用皆是秋季當令食材，溫熱茄泥與冰的九層塔冰淇淋，體現入秋後的畫夜溫差。

口感軟嫩腴滑的小羊胸腺，口感似豆腐，也有點像鱈魚白子。這是犢羊體內的腺體，要在斷奶前才能取得。我上回吃到，是Nobu Lee 2019年客座台北晶華酒店時以它作羊排的Side Dish，再上一次則是在全台首家印度料理Bistro〈想想廚房〉（已結束營業），印度裔名廚約瑟夫（Vaz Joseph Elias料理的〈酥煎小羊胸腺〉。

如今在〈ÈCRU〉菜單上再度出現以小羊胸腺作的菜餚〈小羊胸腺／地瓜／杏仁〉。主廚飛松裕之將小羊胸腺先用冰水泡一夜，再用煮沸的牛奶浸泡去除異味，烹調時用豬網油包覆後以奶油香煎，出菜時以地瓜泥搭配，風味與口感好吃極了。

〈季節鮮魚／阿爾伯特醬〉是以奶油香煎紅喉，皮酥肉嫩且帶著脂香，主廚並用以魚高湯和奶油製作的「阿爾伯特醬」（Albert Sauce)提味。主菜〈炭燒鴨胸紅酒醬〉的鴨胸先炭烤再煙燻，醬汁是以鴨高湯和紅酒、波特酒與白蘭地熬製，風味更濃郁。搭配的邊菜〈松露鴨肉塔〉，內有蘑菇、紅酒煮鴨腿肉和薯泥，並現刨黑松露。塔皮是用春捲皮製作，形色味皆誘人。

飛松裕之說，自己年少時的夢想就是成為像《Grand Maison 東京》裡那樣的廚師，打造屬於自己的美食世界 。從福岡、東京、到法國，再到台灣的〈巴黎廳1930〉，飛松裕之一步一步的往夢想前進。飛松裕之表示，在得到米其林肯定後，自己將利用這個寶貴的經驗往下一個旅程前進。〈ÈCRU〉正是他廚藝人生的新起點…。

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ÈCRU CUICINE TOBI／地址：台北市大安區敦化南路一段177巷19號1樓／電話：02-27790146