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華為前3季銷售收入破兩兆 年增2.4％

  • 中央社
中國電信巨擘華為27日公布前3季業績，今年1至9月，銷售收入達人民幣（下同）4,566億元（約新台幣2兆272億元），比去年同期成長2.4%，淨利潤率16%。圖／中新社
中國電信巨擘華為27日公布前3季業績，今年1至9月，銷售收入達人民幣（下同）4,566億元（約新台幣2兆272億元），比去年同期成長2.4%，淨利潤率16%。圖／中新社

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中國電信巨擘華為27日公布前3季業績，今年1至9月，銷售收入達人民幣（下同）4,566億元（約新台幣2兆272億元），比去年同期成長2.4%，淨利潤率16%。

據香港星島日報今天報導，以銷售收入乘淨利潤率計算，今年前3季華為淨利潤為730億5,600萬元。

華為輪值董事長胡厚崑說，公司經營結果符合預期，將持續加大研發投入，發揮公司產業組合優勢，提升產品和服務競爭力，為客戶、伙伴和社會創造更大價值。

據證券時報報導，今年上半年，華為銷售收入3,109億元，比去年同期增3.1%，淨利潤率15%，淨利潤達到465億2300萬元，是2022年同期146億2,900萬元的3.09倍。

今年第一季，華為淨利潤率為2.3%，這意味著華為淨利潤率正持續提升。

另據國際研究機構Counterpoint報告，2023年第3季，華為得益於發行新款智慧型手機Mate 60系列，華為第3季手機銷量比去年同期增37%。

即已如此，華為手機的市占率由去年同期9.1%提升至12.9%，但排名仍第6，仍未進入前5，不過華為在6個星期內售出160萬支Mate 60 Pro，而且兩個星期內就賣掉超過40萬。

因Mate 60系列相當於在第3季只銷售約4週時間，而且販售之初華為備貨量不大，所以業界預估，第4季華為手機銷量還將大幅成長。

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