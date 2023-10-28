跨越關卡 22家企業獲頒淨零標章

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由台灣淨零行動聯盟發起自願性減碳有成，今年共有22家企業獲頒《淨零標章》，較去年家數成長。其中台灣水泥股份有限公司今年升級為「銀級」，泓德能源科技股份有限公司升級為「銅級」，另外20家則為「綠級」。聯盟主席、台灣永續能源研究基金會(TAISE)董事長簡又新大使肯定各家企業願意踏出第一步，就能逐步走向目標。

授證典禮於25日舉行，由簡又新與環境部氣候變遷署副署長巫月春共同頒發。巫月春表示，因應國際減碳期限，不只是壓力也是推力，感謝台灣淨零聯盟與政府公私協力合作，共同給予未來一個不發燒的地球。

今年新入榜獲頒《淨零標章》的企業包括：中華電信股份有限公司、美商科進栢誠工程顧問有限公司台灣分公司、芙彤園股份有限公司、衛生福利部雙和醫院、高雄市立小港醫院、勤業眾信聯合會計師事務所、香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司、中國信託金融控股股份有限公司、以及渣打國際商業銀行，涵蓋產業面較去年擴大，顯見永續風潮已經進入各行各業，並且從概念逐步落實為具體承諾和行動。

「迥異以往，這兩年變化很快，大家都在談淨零。」簡又新觀察，因應十月歐盟CBAM(碳邊境調整機制)上路，企業形容宛如「登月計畫」，然而他也激勵大家，儘管眼前看來不可能，只要逐步化繁為簡就能變為可能。尤其所有獲得標章的企業機構，都是台灣最好的領導者，在這些標竿帶動下，期待更多企業機構也能願意一步一腳印，分階段執行各項行動追求淨零。

淨零行動聯盟解釋，《淨零標章》主要用以促進我國各界善盡社會責任，邁向永續發展，鼓勵透過節能措施、製程改善、能源替代、森林管理、碳捕捉與封存、以及碳權抵換等方式達成淨零目標，經由「承諾」和「達成」兩階段，號召組織機構於2030和2050年前分階段達成辦公室、以及生產與服務據點的淨零里程碑。

簡又新說明，所有申請標章的企業，必須經過公正審議委員會嚴苛審查、以及第三方查證，才能依照減量達成程度獲頒不同等級標章。然而除了自我努力之外，聯盟更希望透過整體流程，凝聚各界力量形成網絡，並且齊力持續向前奔跑，激發「有為者亦若是」的效益。

他分析，面對淨零承諾，眼前最難關卡是2030的目標期限。對照政府設定以2005年為基準年，2030年前要減少24%排放量，等於現在到2030年間，平均每年總量要減少3-4%，確實非常不容易，但也相信透過首先獲得標章的企業帶頭，「就是臺灣希望所在。」

環境部氣候變遷署組長吳奕霖則說，今年《氣候變遷因應法》通過後，隨著各相關子法即將陸續推動，我國已經進入執行面，更將在明年三、四月執行整體盤點和管考，透過跨部會、跨領域、跨維度軟體與硬體科際整合，期盼更多企業選擇開始與改變。