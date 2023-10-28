北台灣媽祖文化節今登場 60神尊板橋踩街巡安

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2023北台灣媽祖文化節今（28）日在板橋慈惠宮盛大舉行會香祈福起駕大典，新北市副祕書長柯慶忠與各宮廟代表團拜後，點燃起馬炮，60座神尊起駕遶境，慈惠宮特別提供媽祖GPS定位隨香地圖，讓信眾可以跟隨隊伍參與祈福。周邊府中廣場還有鑽轎腳活動，一早就已大排長龍，準備1次鑽過30座神尊，場面壯觀。

柯慶忠表示，媽祖不僅是台灣最普遍的民間信仰，全世界媽祖的信眾也不計其數，顯示媽祖信仰慈悲祝願安定人心的力量非常強大，今年「北台灣媽祖文化節」規模比往年更盛大，共有全國11縣市、50家宮廟逾60神尊共襄盛舉，為市民帶來幸福平安。

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，為讓民眾近距離獲得眾神明庇佑，參贊宮廟60多神尊分2天巡安遶境，信眾可以在神尊遶境路線沿途設置香案參拜，另外也可參加府中廣場的鑽轎腳活動，並可獲得福袋1份，限量8000份，2天各有4場，送完為止，拿到福袋的民眾記得到媽祖香爐過爐，誠心祝禱媽祖加持。

上午第1場鑽轎腳活動就吸引滿滿人潮，特別從外地趕來參加的蔡先生說，因為很難得可以一次看到這麼多神尊，特地帶著一家大小來鑽轎腳，感受各路媽祖聖恩，同時領取福袋，祈求全家吉祥平安。

民政局長林耀長表示，「2023北台灣媽祖文化節」參贊宮廟及神尊超過歷年規模，除了北台灣8縣市，還有嘉義縣、雲林縣、台南市等共計近50間友宮，邀請包含金面媽祖、知名廟宇媽祖聖尊、城隍爺、觀世音菩薩、五路財神、開漳聖王、神農大帝、四面佛等神尊，眾神雲集、福賜新北。

民政局提醒，連日來前往板橋慈惠宮祈福民眾絡繹不絕，加上周邊還有「府中奇幻城」活動，請大家盡量搭乘大眾交通運輸工具前往。此外，配合今明活動，板橋公館街路段於上午道路封閉、西門街路段及慈惠宮前府中路道路雙向管制，祈安遶境途中也將實施彈性管制，請民眾提早改道。

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