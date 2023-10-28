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紅十字會發起街頭募款助加薩人活下去 時間地點看這邊

  • 中時即時 林良齊
中華民國紅十字會發起街頭募款，所得提供給紅十字國際委員會ICRC，繼續照顧加薩受苦受難的人。（林良齊攝）
中華民國紅十字會發起街頭募款，所得提供給紅十字國際委員會ICRC，繼續照顧加薩受苦受難的人。（林良齊攝）

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據聯合國公布的資訊，截至10月25日止，以色列對加薩的襲擊已造成6547人死亡，其中68％是婦女和兒童，徹夜的轟炸、全面的圍堵，「水、食物、安全」成為加薩人最奢侈的期待。中華民國紅十字會發起街頭募款，所得提供給紅十字國際委員會ICRC，繼續照顧加薩受苦受難的人。

據統計，襲擊更造成1萬7439人受傷、1600人失蹤、140萬人流離失所，醫療設施遭受79次襲擊，有23間醫院被下令撤離。

中華民國紅十字會將於本週末街頭募款。募款所得將透過信用卓著、享譽國際，從1967年就駐紮在耶路撒冷，為加薩地區及約旦河西岸的巴勒斯坦人提供人道主義援助及服務的紅十字國際委員會ICRC，充實其能量，繼續照顧加薩受苦受難的人，呼籲民眾伸出援手，幫助在戰爭中努力活著的人。

10月28日 10：30-12：30捷運市政府站3號出口右轉人行步道、捷運忠孝復興站2號出口的十字路口；13：30-15：30捷運市政府站3號出口右轉人行步道、捷運西門站6號出口。 10月29日 10：30-12：30建國花市信義路入口、捷運忠孝復興站2號出口的十字路口；13：30-15：30建國花市信義路入口、捷運西門站6號出口。

捐款可洽紅十字會官網。

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