皇冠海岸觀光圈前進日本國際旅展 野柳女王頭掀風潮

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今年到9月國際旅客來台突破400萬人次，日本位居第2，僅次於香港，為強攻日本市場，交通部觀光署北觀處與日本東京地鐵合作，以國際知名的野柳女王頭為宣傳主軸，參加大阪國際旅展，並計畫明年與日本知名旅遊作家「小林賢伍」合作發行中日版皇冠海岸旅遊攝影書籍，吸引日本旅客到訪皇冠海岸。

北觀處長方正光表示，日本為第二大國際旅客來源國，皇冠海岸身為距離國門最近的觀光圈，擁有地理優勢，為能持續強攻國際市場，在日本掀起女王風潮，10月初與東京地鐵合作，以「到皇冠海岸來做女王」為主軸加強行銷北海岸觀光。

方正光說，配合社群媒體行銷並參與大阪國際旅展，提供豐富的禮品，包和平島地質公園的手工皂禮盒、門票及島民曆茶包禮盒組，山海芳園的咖啡禮盒，台北旅人國際青年旅館住宿券等，明年與日本知名旅遊作家小林賢伍合作，發行中日版皇冠海岸旅遊攝影書籍，展現多元的皇冠海岸的魅力。

北觀處攜手皇冠海岸觀光圈優質店家，參與10月25日至29日於日本大阪舉辦的「日本旅展及觀光推廣活動」，和基隆和平島地質公園及山海芳園至現場行銷推廣，透過商談會、路演活動及國際旅展，將皇冠海岸觀光圈的特色伴手禮與優質旅宿分享給日本旅客。

日本網紅Mana拍製旅遊影片，希望能串連線上及線下活動，將皇冠海岸的美食美景分享給日本旅客，正舉辦創意遊程徵選競賽，分國內組及國際組，最高獎金高達8萬元，人氣獎也有1萬元獎金。

另外，北觀處官方Line群組現正招募好友中，只要成為北觀處Line好友就能享有觀光圈特約店家優惠券，還能參加好禮抽獎活動，最大獎為28吋品牌行李箱。相關活動資訊可至北觀處官網（https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1）查詢。