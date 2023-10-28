政大2023 AVM資誠盃創意競賽圓滿落幕 彰顯台灣大專院校學生無限潛力

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國立政治大學主辦「2023大專院校AVM資誠盃創意競賽」頒獎典禮暨智慧製造整合管理成果發表會於今(27)日盛大登場，吸引全國各大專院校師生參賽，企業領袖以及學術教育專家亦熱烈參與。此次競賽呼應現今全球產業趨勢，讓大專院校學生的才華和創意發揮的淋漓盡致。

政大邀請榮譽嘉賓包括資誠教育基金會董事長周建宏和政大會計系講座教授吳安妮為優勝團隊團隊頒獎，下午會議則著重於會計金融與ESG相關議題的分享和討論。

政大校長李蔡彥致詞時表示，除表彰表現出色的同學，更感謝財團法人資誠教育基金會對政大的支持。而政大講座教授吳安妮教導作業價值管理系統，利用其畢生心力協助企業瞭解『成本、利潤及價值』的一套AVM系統，AVM在國際上屢次獲獎。積極推廣各大專院校管會（AVM）學術研究風氣，並與資誠教育基金會共同舉辦競賽培育發掘AVM優秀實務人才，致力促進人才培育與企業間的連結，解決企業所面臨的問題，讓同學在學期間就有機會接軌企業，並獲得寶貴實作經驗。

智慧製造產品發表會展示一系列創新產品，包括「通用型自動排程預測系統」、「即時品質預測系統」、「智慧製造工單及產品成本預算與預測系統」、「銅價預測人工智慧即服務」、「MR(混合實境)即時監控預測系統」、「AVM資訊安全系統」。這些產品在提高製造效率、減少資源浪費以及確保產品品質方面具有重要的應用價值。此次活動為參與者提供一個交流和分享最新技術和解決方案的平台，有助於推動台灣智慧製造領域的發展。

下午分享會聚焦於會計金融和ESG相關主題，專家學者和企業領袖以ESG策略發展和實踐進行產品發表和個案分享。此議題對於當今企業和金融機構至關重要，因為它們必須在實現經濟增長的同時，考慮到社會和環境的可持續性。

吳安妮指出，該競賽不僅能幫助培養未來人才，還有助於為產業做出貢獻。她強調，AVM獲得世界大獎是一個重要的原動力，可以激發學生們的無限潛力，並推進他們積極參與國際賽事。她希望透過此活動能建立產業鏈和生態系統，促進跨界合作，推動台灣智慧製造產業的快速發展。

為推動企業永續發展和ESG管理研究和實踐，今年政大成立企業永續管理研究中心，吳安妮計畫將號召200家企業參與ESG策略思維發展計畫，以共同努力實現可持續發展目標。此計畫的成功將對產業界和整個環境產生積極的影響，形成正向的發展循環。

此次活動順利舉辦證明政大在培育未來人才和推動產業發展方面發揮重要作用，期望在這些領域能獲得更多成就，有助於提升台灣在國際舞台上的競爭力。