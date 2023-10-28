ISLAND’s生活節高雄盛大登場 亞洲35組藝人登台邀民聽音樂享美食

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「2023 ISLAND's」生活節將於10月28日、29日在高雄盛大登場，高雄市長陳其邁邀請民眾利用周末假日到高雄登島，把握這場集結台日港3地聯手策畫450間跨國風格主題市集及亞洲各國35組藝人音樂演出陣容的精采節慶。

高市府觀光局長高閔琳指出，「2023 ISLAND's生活節」活動由台灣「LA RUE MARKET」、「森之市」、日本川越「KODAWARIのいと」與香港「白紙市集」共同號召，活動市集規模和內容豐富可謂全台之最，集結台日港3地共達450間嚴選美食、職人手作品牌，創下台灣戶外市集里程碑。

主辦單位 LA RUE 文創設計表示，此次「2023 ISLAND's」市集及藝人演出均為售票活動，除線上購票，也可現場購票。活動演出陣容由台日韓等亞洲國家共35組藝人組成，在4個戶外大型舞台演出。

其中，台灣藝人包括剛獲第34屆金曲獎最佳華語男歌手獎的「HUSH」、當代華語樂壇另類搖滾與民謠的標誌性人物「安溥」，韓國藝人則有以一首《Way Back Home》紅遍全韓的「Shaun」、演唱過多部熱門韓劇原聲帶的「10CM」、歌曲如春日百花綻放、層次豐富的「LUCY」；日本藝人包括將帶來8月最新發行的概念專輯《季億の箱》、在新世代樂迷當中擁有絕對人氣的「あたらよ（Atarayo）」，以及迷幻歌聲如陣陣南極涼風般的「South Penguin」。