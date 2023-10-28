「第29屆建築園冶獎」頒獎典禮盛大登場

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台灣民間規模最大、最重要的建築獎項「建築園冶獎」，第29屆頒獎典禮日前10/27於台北漢來大飯店盛大舉辦。「建築園冶獎」這項由民間自發創辦的建築運動，自1995年迄今已邁入第29個年頭，走過疫情之後，本屆評選範圍更擴及新北、宜蘭、花蓮、台東，距離完成「全台大滿貫」只剩最後一哩路。

「建築園冶獎」具有強大公信力，來自於其評選過程無需報名費、無需贊助任何活動經費，透過公平公正的評選機制，作品得獎之後也不需支付額外費用。因此吸引越來越多縣市、建案投身參與，甚至連公部門、社區營造等都熱情參加。

與會嘉賓行政院副院長鄭文燦表示，由於通膨效應造成建築成本的提高，造成提高建築坪效的必需性，一座城市要改造，政府扮演重要的角色，感謝建築園冶獎近30年的努力，讓開發商能更重視智慧、低碳等建築的未來性，希望未來全台所有建案都能夠不缺席建築園冶獎。

高雄市建築經營協會理事長呂萬卿表示，建築園冶獎不僅在國內蔚為風潮，甚至連菲律賓大學的團隊都前來觀摩，代表這個新建築運動所代表的理念，不止在國內受到重視，國外也認同這樣的想法，讓建築園冶獎未來的目標更宏大，走出國內、走向國際。

本屆建築園冶獎主委黃啟倫則表示，今年的建築園冶獎在出動近1000人次的志工下圓滿落幕，明年是建築園冶獎第30個年頭，也是非常重要的里程碑，最重要的任務就是補齊評審版圖中目前尚缺的台北市及基隆市，實現園冶獎除了是一個建築業的重要獎項外，更是提供平台給持續追求卓越的所有建築人，讓所有公私部門對自己所參與的工作，能有目標與使命感來擘劃偉大建築的未來，並同時也能對社會作出實質的貢獻。

本屆建築園冶獎從報名、評選的過程中，可以發現許多建築設計從內至外都添加更多的綠意，讓人與自然間更親近，這也與建築園冶獎的初衷——「取法於自然，還諸於自然」不謀而合，建築空間讓出更開闊的天與地，更友善、禮敬大自然，讓住宅也能享受大自然給予的風、光、水、綠。同時，更符合本屆建築園冶獎的主軸「追本溯源．園宇宙」，創造以「對新建築文化的反省與創新」、「美好家園的追求與實踐」的建築新思維。