衛理女中引進UMG課程 開啟學生生涯無限可能

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全球化趨勢下，大學修讀跨國雙聯學制的學生倍數成長，雙聯學制已在高中校園蔚為風潮，臺北市現已有超過二分之一的學校與英語系國家合作開設國際課程，有的是聘請外籍老師，有的由台灣老師以全英文方式進行教學，「雙聯學制」成為高中生走向國際的方便捷徑。

衛理女中領先全台，引進了麻州大學全球校區（University of Massachusetts- Global, 簡稱UMG）的課程，於2023年10月26日舉辦合作備忘錄簽署記者會。UMG透過American Collegiate Live教學平台與在地高中合作，學生不僅能夠探索大學課程，從而擬定適切的生涯規劃，還能與外國學生共學、交流，提升英語能力與國際觀；對於有心赴海外求學的學生，更可以透過這項課程能銜接美國一流大學，提供更精省時間與費用的選擇。

衛理女中在三年的高中學程中提供UMG課程，學生修習由麻州大學線上授課的大學學分課程，有良好的課程品質，並獲得麻州大學全球校區頒發的學分，這些學分同時也獲得了全美超過90%以上大學的認可。

與傳統的AP課程和IB文憑課程相比，UMG課程提供了另一種的國際教育途徑，學生不僅可以在校園內以線上方式與UM的老師即時互動溝通，還能修習由UM提供的大學預修課程，並依科目要求繳交作業、完成報告、接受測驗等方式取得學分，為未來的大學學習奠定紮實的基礎。

UMG課程讓想要增進國際視野、提升自我競爭力的學生們及早進行準備，為學生的個人發展和職業生涯帶來無限可能！