新竹市聯合婚禮今登場 19對新人普天宮前共結連理

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2023年新竹市民聯合婚禮，28日上午於新竹市普天宮舉行，市長高虹安到場見證19對新人互訂終身，並頒贈新人6000元禮券，祝福所有新人幸福滿滿，婚禮現場充滿莊重的氣息，熱鬧又溫馨。

今年的新竹市民聯合婚禮，由高虹安擔任證婚人、財團法人台灣省新竹市普天宮董事長鄭逸榛擔任主婚人、姊妹市嘉義市參議林建宏也代表嘉義市長黃敏惠擔任介紹人，共同祝福分享新人的喜悅。

19對新人在好命婆帶領下依序進場，每對新人也精心準備個人特色服裝，攜手進入婚禮會場，在感恩行禮、夫妻拜堂儀式後，由好命婆送上棗子祝福新人早生貴子，之後由新人代表宣讀結婚誓詞及致贈祝福禮物，婚禮現場充滿莊重的氣息，熱鬧又溫馨。

高虹安表示，市民聯合婚禮現場洋溢著滿滿幸福感，很高興能夠見證19對新人人生中最重要的一刻，婚禮是愛情的盛大慶典，是兩顆心靈的相遇，是家庭的建立，願每位新人能夠攜手同心，邁向人生新階段，共同面對生活的挑戰。

她指出，新竹市為全國第2年輕的城市，市府團隊積極推動相關政策，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」，她提出「0-6歲市府養」城市願景，今年10月起，市府再加碼托育補助每月500元至1500元。

明年1月1日起，更將生育津貼補助加倍，把原先第1胎發放1萬5000元、第2胎以上每胎增加5000元的方式，調整提高為每胎發放3萬元的生育津貼，並放寬資格限制由設籍新竹滿1年修正為半年，來減輕育兒家庭的負擔，打造竹市成為幸福友善、老幼共好的城市，特別鼓勵新人們早生貴子。

普天宮董事長鄭逸榛表示，普天宮是新竹地區著名地標之一，宮內奉祀眾多神佛，除主祀關聖帝君之外，月老星君更是近年新崛起的情人廟，今年也特別邀請鄭氏宗親會7對鑽石婚及金婚賢伉儷，與新人分享婚姻經營之道，為新人們送上誠摯的祝福。

嘉義市政府參議林建宏表示，非常榮幸代表嘉義市長黃敏惠來參與聯合婚禮，嘉義市跟新竹市有非常長遠的淵源，都是在1982年7月1日升格為省轄市，同時在2002年締結為姐妹市。

他說，近日1項永續城市的調查，新竹市得到3項永續城市的評比獎項，相信未來在高虹安卓越領導下，帶領市府團隊越來越好，也歡迎新人來嘉義玩。