毛小孩相處「眉角」多 訓練師與超萌警犬「Q寶」上廣播分享

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現代社會變遷，「養小孩不如養毛小孩」已成趨勢，然而寵物常有許多行為令飼主相當頭痛。本周基市府的「基隆Podcast」廣播節目特別邀請寵物訓練師陶子璿、以及高人氣的忠二路派出所警犬「Q寶」與照顧的警員廖詩穎，分享寵物訓練師的職業的日常，以及寵物各種行為的原因，教導民眾對毛小孩正確的管教方式。

陶子璿表示，寵物訓練師工作內容，就是扮演寵物和主人間的橋梁，透過與主人的對話，發現寵物異常行為的主因並即時予以解決。近年來越來越多人飼養寵物，也投入更多心力與關懷，因此飼主們會關心寵物的身心狀態，也讓更多人會向寵物訓練師進行求助。

陶子璿指出，有些犬種的特性容易在生活中出現脫序的行為，這些個案常是寵物訓練師經常所需面對的課題。至於自家的寵物是否需要接受訓練，關鍵在於寵物的行為是否已經影響主人的生活，若對生活不構成影響，就沒有尋求寵物訓練師的必要。

而負責照顧Q寶的廖詩穎則提問，不理解有時Q寶為什麼會對老人與小孩有吠叫的行為。對此陶子璿解釋，狗無法像人類一樣判斷老人或小孩，如果缺乏對老人和小孩的認識時，就會視為沒看過的動物，可能導致受到驚嚇而出現吠叫的行為，因此寵物自小的社會化是很重要的過程。

陶子璿說，教養狗狗常見的錯誤行為，例如飼主發現家中狗狗隨地便溺，常常會有過於激烈的反應並及時糾正，這是完全錯誤的。在狗狗的世界裡，牠會理解為家人看到自己在家裡地板上廁所會有好熱情的反應，所以下一次仍會在同一個地方進行便溺，以換取主人的關注。根據這樣的思維，飼主發現家中便溺時，應選擇不作為的冷漠反應，而在正確地點上廁所時要特別獎勵，建立長久的獎勵機制，如此便能養成習慣。

陶子璿提到，辨別狗狗情緒的方法需從牠的耳朵、尾巴、毛及肢體等跡象來判斷情緒，如背毛豎起代表害怕、前肢趴地代表友善的行為，如果狗出現低吼、皺鼻、甚至露出牙齒時，就代表狗狗已經出現負面的情緒，這時候最好遠離。

基市府發言人余治明表示，根據內政部2022年的統計，新增犬貓登記數已達24萬隻，已超越新生兒的15萬人，因此毛小孩的養育已成為一門很重要的學問，目前台灣飼養犬隻仍為主流，訓練師可讓飼主更順利地建立人犬關係，預防不良行為的產生，同時針對飼主的行為進行指導，透過專業的訓練方式，讓狗狗可以被溫柔的對待，建立長遠的夥伴關係。