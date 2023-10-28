幾天賠掉上百萬？被美債ETF套牢 蔡明彰給看法：抱到這時躺賺20％

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【旺得富理財網 李宗莉】被網友戲稱為哲安基金、最狂分析師的摩爾證券投顧投資長郭哲榮，日前公布自己重砸4千萬元，買進美債ETF00687B（國泰20年美債）合計1,383張，平均成本28.8元，卻不料短短幾天就賠逾百萬，讓他直呼沒想到：「不知道債券可以賠那麼快。」

今年以來，債券殖利率節節攀高，10年期美債更刷新5%紀錄，由於債券殖利率與價格呈反向關係，導致債券價格「一路向南」，套牢者眾，但萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，Fed明年下半年將降息，由於過去30年僅5次降息，屆時債券價格將絕地大反攻，10年期公債投報率上看2成，績效海放美股。

郭哲榮日前兩度秀出對帳單，繼公開宣布砸3,000萬買進1,022張00687B後，周一（10/23）又加碼1,000萬買進361張，目前帳面價仍處於虧損狀態。

對於美債後市，蔡明彰認為，美國公債殖利率不斷創金融海嘯來新高，尤其長債30年期站上5％，資產定價之錨的10年期觸及5％，確實造成美、台股市一度破底，但未必再有很大的上漲空間。

尤其現在台灣及全世界有錢人，都在瞄準美國公債及體質優的公司債，因為債券跌到極具吸引力，自去年3月Fed暴力升息以來，30年期公債價格腰斬，令債券持有人損失慘重，但預料Fed將在明年下半年降息，債券價格絕地大反攻，考量過去30年僅5次降息，有錢人不會放過機會。

據瑞銀預測，10年期公債殖利率未來12個月落在4.5％~3.5％期間，大量資金將湧入債市，規避明年美國經濟衰退風險，債券價格將大漲，蔡明彰更預估，10年期公債總投報率估計可達20％，績效贏過美股，他並指出，銀行理專正在向台灣有錢人推銷相關美債產品，相信全世界的狀況大致相同。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。