加薩通訊幾乎全斷 人權觀察：恐掩護大規模暴行

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【中央社耶路撒冷28日綜合外電報導】非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）今天表示，以色列持續轟炸巴勒斯坦領土加薩走廊（Gaza Strip），導致當地通訊幾乎完全中斷，恐怕會為大規模暴行提供掩護。

法新社報導，以色列本月7日遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）分子突擊，造成至少1,400人死亡，以色列隨後開始轟炸加薩地區，各地網路連線與電話網路今天完全遭切斷。

哈瑪斯控制的加薩衛生部表示，自本月7日發動攻擊以來，至少有7,326人在以色列報復性空襲中喪生，其中主要是平民，許多是兒童。

人權觀察在聲明中說：「2023年10月27日，在以色列聯合轟炸下，加薩的電話與網路大規模中斷，幾乎完全切斷220萬名居民與外界的聯繫。」

人權觀察資深科技與人權研究員布朗（Deborah Brown）說：「這樣的資訊封鎖可能為大規模暴行提供掩護，導致侵犯人權的行為未受懲罰。」

一些國際機構與非政府組織表示，今天已與加薩工作人員失去聯繫，包括聯合國人道事務協調廳（OCHA）等。

聯合國人道事務協調員哈斯汀（Lynn Hastings）在聲明中說，沒有通訊、能源、食物、飲水與藥物，聯合國的醫院與人道行動「無法持續進行」。

非政府組織「國際特赦組織」（Amnesty International）表示，已聯繫不上在加薩的同事，「通訊中斷，意味著將更難取得在加薩對巴勒斯坦平民犯下侵犯人權行為和戰爭罪行的關鍵資訊與證據」。