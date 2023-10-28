日幣軟趴趴 世界第3大經濟體地位將不保

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日本名目國內生產毛額（GDP）雖然目前仍維持全球第3，但預料今年將被德國超越，背後原因跟日圓貶值及通貨膨脹有關。

國際貨幣基金（IMF）最近的預估顯示，由於日圓兌美元匯價貶值，因此依美元計算的日本今年名目GDP將落至全球第4，德國則取代日本成為全球第3大經濟體。

日本TBS電視台報導，東京知名觀光景點淺草可以看到許多外國觀光客購物留影，一名來自德國的觀光客說，「日本的交通跟外食等生活費用，都比德國來得便宜」。

之所以能聽到德國人說「日本真便宜」，主因之一就是日圓貶值。就在日圓走貶的影響下，也讓全球範圍下的日本經濟蒙上陰影。

日本名目GDP在2010年被中國超越，跌落到目前的全球第3；不過，日本在維持了超過10年的第3也即將不保，預估將被德國以約4兆4300億美元的規模超越。

日本今年名目GDP規模約4兆2300億美元，由於各國GDP都是換算成美元進行比較，所以在日圓走貶的情況下，就造成日本名目GDP實質減少。

另外就是德國受到急速通膨影響。德國觀光客說，德國外食費用漲了3成到4成，生活所需花費大幅增加。德國通膨率今年首度超過8%等數據，都遠遠高於日本，可以看到物價上漲推升德國名目GDP的現狀。

另外，德國經濟成長及加薪幅度都高於日本，也是名目GDP增加的主因之一。日本經濟產業大臣西村康稔說，不管怎麼說，日本經濟增長動力下滑及低迷是事實。