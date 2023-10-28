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《半導體》華邦電Q4要拚勝Q3 明年市況向上

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【時報記者葉時安台北報導】華邦電(2344)周六假嘉義故宮南院舉行2023零碳家庭日，以「遇見AI共創綠未來」為題，關於市況，庫存包袱甩開，第四季可望優於第三季，明年市況也可望正向勝過今年，而董座也針對兩岸地緣政治提出看法。

針對明年狀況，記憶體廠看法不一，華邦電董事長焦佑鈞也認為，今年預測不太準，對未來景氣預估同樣不容易，仍存在不少的變數，但即使明年經濟如同今年，對產業狀況仍會優於今年，主要受到存貨包袱已大致去化，庫存問題八成已解決，庫存水位低，且供應商減產持續下，看好庫存小幅回補效應。

董座進一步說明，受到疫情2021、2022年出貨大躍進，2023年下滑幅度較大，產業痛苦指數較大，但今年出貨量其實較2019年持平甚至略佳，現階段仍處於長期上升趨勢，產業屬健康市況。明年整體狀況預估比今年佳，但計畫總是感不上變化，後續持續觀察。

至於地緣政治越演越烈，是否對產業受到影響？董座提到，如今爭端已嚴峻，地緣政治預估不會再有特別變化，通膨、利率也不會有特別變化，而兩岸是否同受到選舉來臨而有產生摩擦，「外面越危險、台灣反而越安全」，因為大國沒時間管，加上美國即將也要選舉，各國仍希望大事化小。

華邦電明天資本支出保守，預估與今年差不多，約130-140億元。高雄廠10K投滿，但庫存還沒賣完；台中降載，年初減投3-4成，而目前減產已降至2成，台中廠滿載可達5.8萬片。

至於華邦電第二季、第三季有業外挹注，獲利仍可期。法人預估，第四季營運不會低於第三季，主要受惠出貨數量提升，價格也已在底部。

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