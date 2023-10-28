苗栗市2023風箏節登場 多國好手不顧天公不作美仍熱情放飛

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苗栗市公所舉辦苗栗2023「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節，28、29兩日在苗栗市河濱公園登場。睽違三年，再度迎來了新加坡、日本、韓國等國際隊伍，與台灣風箏好手會師，雖然遇到天公不作美，但飛手們仍努力讓美麗風箏升空展演，許多民眾冒雨觀賞風箏並品嚐客家美食，苗栗市長邱鎮軍期望周日有個好天氣，讓民眾一睹千隻風箏齊飛的壯觀景象。

今年活動以「宴客」為主題，28日開幕儀式因雨勢關係，由苗栗市長邱鎮軍邀請立委徐志榮、苗栗縣長鍾東錦、苗栗市民代表會主席陳仁杰等貴賓，共同放飛長72米的「宴客」客家菜串聯風箏，為「苗栗2023風箏文化暨客家美食節」揭開序幕。

包括韓國、日本以及台灣8＋特技風箏隊，聯袂演出「112苗栗上菜秀」空中劇場，將以精湛的飛行技巧，運用風箏排列出「112」、「ML」、「牛」、「羊」、「魚」、「蘋果」、「碗筷」等字型或圖案，創造驚豔的風箏視覺盛宴，呼應客家文化「宴客」的熱情與好客。

苗栗市長邱鎮軍表示，苗栗風箏節邁入第13年，致力客家風箏文化推廣，成為全球唯一客家國際風箏節，市公所團隊結合民間團體精心設計風箏，以風箏作為媒介，傳遞和傳承客家文化和精神。今年以「宴客」為主題，邀請國內外的遊客到苗栗品味美食，共襄盛舉。

今年風箏節風箏展演也特別的澎湃、壯觀，其中新加坡將帶來長達36米的巨龍風箏，韓國隊則演出瘋迷全球的江南style騎馬舞特技風箏，日本隊除了進行特技風箏表演外，還將與國內風箏隊共同放飛近20隻各式造型青蛙軟體風箏，此外還有鯨魚、鯊魚、變色龍等各式大型軟體風箏，以及串連風箏、特技風箏、六角風箏競賽，現場並有客家美食嘉年華、青創市集，歡迎民眾利用假日參與。