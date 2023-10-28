TCL科技Q3 轉虧為盈

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大陸面板巨頭TCL科技27日公布，受惠於液晶面板價格止跌反彈，2023年第三季轉虧為盈，淨利為人民幣（下同）12.7億元（2022年同期虧損3.8億元），期內營收年增14.21％至479.6億元。

截至27日，年內TCL科技A股股價累計上漲11.63％。

第一財經報導，2023年第三季，以液晶電視面板為代表的主要液晶面板價格回升至盈利區間，TCL科技以TCL華星為主的半導體顯示（面板）業務持續推動產品高階化，期內營收256.8億元、淨利18.2億元，獲利大幅改善。

目前，全球液晶面板產業的產業集中度正在提高，京東方、TCL華星、惠科約占全球液晶電視面板產能的六成。面對2022年全球液晶面板價格跌破現金成本的情況，各大面板企業嚴格控制產能利用率，大尺寸液晶面板價格自2023年3月開始修復上漲，同年第三季重新回到現金成本以上，至於中小尺寸液晶面板的價格也逐步穩定。

TCL科技旗下另一業務是太陽能。2023年前三季，光電產業競爭加劇、價格下跌。TCL中環以大尺寸、薄片化、細線化等晶體晶片製程技術升級應對變化，前三季營收年減2.38％至486.5億元，但淨利年增19.9％至65.8億元。

展望第四季，TCL科技指出，進一步優化的競爭格局，以及基於合理商業回報的新發展態勢，將促進行業供需均衡和產業長期、有序、健康發展。大尺寸產品價格呈現季節性溫和波動，中尺寸產品價格趨於平穩，小尺寸受益於新產品需求帶動，目前產能高產率運轉並出現局部漲價趨勢，該公司預計第四季半導體顯示業務將繼續保持穩健經營。