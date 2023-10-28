3搜救英雄犬退役！ 台中消防局今辦畢業典禮歡送

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中市搜救犬鐵雄、腿腿、本丸多年來穿梭在大小災難現場救災，今年6月光榮退役，歷經多月訪視評估，3隻搜救犬都找到合適的領養人。台中市消防局28日於特搜大隊搜救犬隊舉辦畢業典禮與領犬員體驗，感謝3隻搜救犬付出，台中市長盧秀燕也到場給予祝福，希望牠們快樂、健康度過退休生活。

鐵雄、腿腿、本丸退役後開放領養，消防局在申請的29人中，經過電訪、家訪等重重關卡，評估申請人住家環境、飼養經驗及陪伴時間等因素，選出最適合領養人。消防局指出，領養人有2位是消防局同仁，其中1人也是之前的領犬員，除執勤時不分晝夜辛勞付出，在休假也願意花時間照顧退役搜救犬；另1位則是學校志工，除了平時工作閒暇投入志工的行列，這次也發揮善心與關懷領養。

台中市消防局28日上午10時40分於搜救犬隊為鐵雄、腿腿、本丸舉行畢業典禮，盧秀燕親自到場分別為牠們繫上畢業領巾。盧秀燕說，這是分離的時刻也是祝福的時刻，感謝鐵雄、腿腿、本丸，服役期間出生入死守護生命、搶救生命，希望牠們在榮退後能有幸福生活。3隻搜救犬的領養人包括在學校擔任志工的愛心人士和消防局同仁，相信3位養父母能帶給牠們快樂、健康的退休生活。

為了增加民眾對搜救犬的認識，畢業典禮現場也同步舉辦小小領犬員活動，吸引數10位孩童到場體驗。消防局長孫福佑表示，搜救犬的訓練和工作需要耗費大量時間與精力，這背後正是領犬員們的辛勞付出；小小領犬員活動讓小朋友們親身體驗領犬員的工作內容，了解1隻具有救災戰力的搜救犬背後要經過許多訓練及努力，也培養孩子的愛心和責任感。

台中市警察局霧峰分局多位員警也到場歡送奉獻多年的搜救犬們，並配合領犬員活動在現場舉辦犯罪預防、交工及婦幼安全等宣導。霧峰警分局分局長陳祥麟表示，防詐騙宣導是長期而持續的過程，為使防詐騙觀念能深植民心，讓孩童「識詐」觀念從小做起，並藉此轉告家中長輩及親戚當前常見的詐騙類型及案例，若有疑慮應撥打165反詐騙專線或110查證，避免受騙上當，以確保自身財產安全。