香港台灣教育展場面冷清 「中華民國、海外」等字樣被塗黑

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「2023年香港台灣教育展」27日起連續兩天在香港舉行，活動於今(28)日下午結束。此前傳出「國立」等稱謂挑起兩岸敏感神經，在展覽看板與、海報與宣傳單上，包含「海外」、「僑生」、「教育部」、「中華民國」等字樣均被塗黑，且參展學校僅私立大學，場面冷清，到場參觀的港生人數並不多。

本報日前獨家報導，香港政府要求台灣的公立大學不能以「國立」頭銜參加，今年度的「2023年香港台灣教育展」，讓教育部與陸委會感到非常困擾，最後決定僅私立大學與台北市立大學等39校參加，消息傳出後，引起港台媒體關注。

據知情人士透露，受疫情影響，活動已暌違4年在香港登場，但今年所有公立大學都沒有前往招生，設攤的清一色都是私立大學，導致到場參觀展覽的香港學生寥寥無幾，現場情況十分冷清。

據了解，展覽看板與宣傳單上，包含「僑生」、「教育部」、「中華民國」都被塗黑，就連負責承辦活動的海外招生聯合委員會，單位頭銜的「海外」兩個字都被黑色麥克筆畫掉。

該名人士轉述，這樣的情況「不知是出自於安全起見，無法確定來自於我方有備無患自行刪除，還是香港這邊施壓」，但所有人幾乎都有默契，認為香港官方還是有承受相當的政治壓力，「認為兩岸同屬一中，所以向香港招生不能稱海外。」