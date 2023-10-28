沛美發表熷茶普洱漱口水的粉劑

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沛美生醫與中興大學生物科技學研究所教授曾志正共同研究發現，普洱茶中的特殊機能性成分水解型鞣酸單寧-消脂素，能防止蛀牙菌附著聚集於牙齒形成一層生物性薄膜造成齲齒發生，相關成果已發表在 《牙醫科學期刊》（Journal of Dental Sciences）。沛美生醫董事長兼總經理廖曼華，28日親自出席在興大舉辦熷茶普洱漱口水的粉劑開發發表會。

廖曼華表示，公司與中興大學教授曾志正共同開發以普洱茶，做為天然口腔保健素材，同時加入經反覆烘焙及陳放工序轉化，具甘醇溫潤風味，及能去除口腔異味的淺焙台灣四季春烏龍茶-茶，做為元素，除能提升口感外，還能使漱口後留有回甘清甜的感受，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣茶葉的實用性。

然而，傳統漱口水在攜帶不方便與外銷貨運成本較高等問題，在運送過程也會產生大量碳足跡。

沛美為減少碳足跡及運輸成本，也為符合目前大量外銷至泰國、印尼、馬來西亞及新加坡等國家的現有市場需求，因此，沛美生醫也與中興大學化學系教授賴秉杉推動的衍生公司-寶泓生醫合作，透過機能性包覆結合藥物釋放動力學技術，開發出「極緻活性凍存技術」將熷茶普洱漱口水中的生物活性物質，藉由凍晶球包覆方式急速封存，避免溫度破壞活性，開發新型態既便利安全的-熷茶普洱漱口水粉劑。

受到進口的低價茶葉衝擊，部分國產烏龍茶的銷售出現瓶頸。一般而言，低價的茶葉多用於飲料茶，高價的國產茶多用於壺罐泡茶品茗。

喜愛品茶人士每天都會喝茶，能再增加的茶葉消耗量有限；沒時間或沒興趣泡茶者，很難說服他們靜下心來享受泡茶的樂趣。因此，為了提升國產茶銷售量，應朝新型茶品開發及延伸相關產品研製，將台灣茶轉型成養生保健及新型生活消耗性產品，提供原本沒有習慣茶的人口使用，如此一來，便能大幅提升國產茶的需求量。

沛美生醫指出，公司與中興大學教授曾志正共同開發以普洱茶，做為天然口腔保健素材，同時加入經反覆烘焙及陳放工序轉化，具甘醇溫潤風味及能去除口腔異味的淺焙台灣四季春烏龍茶-茶，作為元素，除能提升口感外，還能使漱口後留有回甘清甜的感受，發展出新型天然的「熷茶普洱漱口水」，增廣了茶葉的實用性。

口腔健康與口腔衛教，已在台灣與國際上推動多年，由於口腔健康是身體健康基礎，因此，如何做到良好口腔保健，已逐漸受到重視。

漱口水對於現代人是個不可或缺的產品，許多人使用來加強清潔口腔，然而市售漱口水，常見含有酒精、氟化物，及抗菌劑-氯己定等等成分。其中，酒精成分可能為造成灼燒感及口乾的狀況，氯己定則可能導致牙齒和表面染色現象，因此，使用後，都需再次須徹底再做清潔才能去除。此外，如果使用頻率過高，更會過度刺激粘膜。

因此，提供消費大眾一款有效而不刺激的漱口水，以供選擇，是一件極具需求性的產業走向。沛美生醫指出，在漱口水的研製與生產銷售上，累積了相當成熟的經驗，充分了解市場面的需求，應運而生極具優勢的漱口水產品。