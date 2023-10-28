21世紀國富論 數位部呂正華署長談中小企業數位轉型關鍵

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東吳大學商學院EMBA高階經營碩士在職專班邀請數位發展部數位產業署呂正華署長主談「21世紀國富論」，他特別提出中小企業的數位轉型之道在深化產業領域知識，並由此提升產業競爭力。

首先，中小企業數位轉型要深化領域知識。呂署長倡議中小企業數位轉型有三步驟，數位化、數位優化、數位轉型。關鍵在於要融入老師傅的專業領域知識。例如，一之軒就利用AI來辨識200多種麵包，縮短結帳時間。又如路易莎或星巴克這類大型連鎖品牌，他們在供應商的管理，尤其是烘豆品質與溯源，就很仰賴數位化，以追求品質齊一。而透過各分店POS終端機連結，也能在總管理處進行戰情分析，啟動數位轉型。

其次是數位轉型的制度建立。數位發展部數位產業署(ADI,AdministrationforDigitalIndustries)與經濟部產業發展署(IDA,IndustrialDevelopmentAdministration)，我們稱之為數位雙生(DigitalTwin)，一個負責軟體轉型，一個負責硬體轉型，共同協助企業進行數位轉型，主要作法有以下面向。

一是政府補助。例如每年初由政府徵案，針對AI領航、資安研發、軟體研發等由數位發展部數位產業署進行補助。而醫藥特別條例、淨零排放等特定產業與硬體工具投資就在經濟部產業發展署進行。二是專班培訓，例如資安產業專班在ISO27001的開設、零信任(ZeroTrust)、軟體人才培訓課程等。數位發展部數位產業署胡貝蒂副署長也在東吳EMBA開設課程，以系統性培訓專業人才。三是「T大使計劃」，以1週的數位課程培訓，19週的企業實習，積極培育青年人成為數位轉型大使。四是主題式專班與評測，例如AI等，將會是未來我們爭取經費投入系統性人才培訓重點，也藉此進行創新知識擴散。

東吳大學商學院EMBA高階經營碩士在職專班主任劉宗哲強調，「21世紀國富論」以每個月25日定期上架方式，鼓勵EMBA在學與畢業校友養成定期充電好習慣，同時也將把重要論述發布平面與電子媒體，為台灣在21世紀的創新成長與永續經營貢獻心力。

劉宗哲主任並宣布，東吳大學商學院EMBA在113學年度的招生說明會已確定舉辦三場，11月4日(週六)由東吳大學政治學系教授劉必榮主談「創新、全球擴張與談判謀略」，11月18日(週六)由商周CEO學院課程教練李河泉主談「影響未來五年的人才管理思維」，12月6日(週三)由東吳大學EMBA副教授歐素華主談「數位轉型與商業模式創新」，歡迎大家踴躍報名參加。

東吳大學EMBA招生說明會連結https://www.accupass.com/go/SCUEMBA113

【21世紀國富論】官網影音連結：https://www.emba.scu.edu.tw/youtube