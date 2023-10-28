王毅會布林肯 指中美關係關鍵是做到五個必須

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中共中央外事辦主任兼中國外長王毅26日、27日在華盛頓與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）舉行兩輪會談。在第二天的會談中，雙方同意，為達成中美元首在舊金山的會晤而共同努力。

香港經濟日報報導，王毅指出，目前國際局勢變亂交織，中美關係也處於關鍵十字路口。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美兩國既面臨各自發展任務，也面臨共同問題挑戰。中方始終認為，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰，大國相處之道應是對話合作而非零和博弈。中方主張中美關係應盡快重回健康穩定發展軌道，以造福兩國，惠及世界。

王毅表示，回首2023年以來中美關係曲折歷程，經驗值得總結，教訓需要汲取，最關鍵是要做到「五個必須」：一、必須遵守兩國元首共識。二、必須穩定中美雙邊關係。三、必須保持溝通管道暢通。四、必須管控分歧矛盾摩擦。五、必須推進互利合作。王毅強調，要達成中美關係穩下來、好起來，雙方還應客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念。

布林肯表示，近段時間，美中保持交往和互動，展開坦率、建設性溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、可持續，願和中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域展開合作，籌備好美中下階段高層交往。