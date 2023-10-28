習拜會快了 中美破冰台股11月能開新局？謝金河：2原因不會太好

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【旺得富理財網 李宗莉】中國國家主席習近平11月赴美出席APEC峰會，將與美國總統拜登雙邊會談，各界期待就此擺脫兩國終戰的修昔底德陷阱。但財信傳媒董事長謝金河認為，以巴戰事隨時可能升溫，南海、台海成為新的火藥庫，加上美元美債狂吸全球資金，加重新興市場貨幣貶勢，資金流出壓力大，金融市場短期難平靜，股市表現也不會太好。

謝金河在最新一期《先探》撰文指出， 不管俄烏或以巴衝突，仔細抽絲剝繭來看，背後都美中角力的刻痕，這次哈瑪斯敢以寡力在以國頭上動土，顯然背後有一股很大的勢力在支持，對以發射的5000枚火箭彈，可能是敘利亞提供，武器來源可能是中國，如果把這個輾轉關係延伸下去，似乎是一場代理人的戰爭。

從俄烏戰爭，到以哈、以巴，再到可能的以阿衝突，看起來是一場代理人的戰爭，中國結盟俄羅斯、伊朗、北韓逐漸形成新的軸心國，而與美國、歐洲為主的自由民主陣營正逐漸形成對峙之勢，如果這個衝突對立升高，甚至蔓延到亞洲，現在的南海、台海勢必成為新的火藥庫。

最近在菲律賓外海，中國與菲律賓船艦互相擦撞，這可能也是一個不得不提防的引爆點，當然台海危機一直都在，甚至北韓與南韓的恩怨、中國與日本的百年宿仇都交會在這裡。

如果衝突對立一直升高，世界大戰的腳步也會愈來愈近，JP Morgan執行長Jamie Dimon率先表態說現在是世界數十年來最危險的一刻！橋水創辦人Ray Dalio說世界大戰發生的機率超越50％，過去100年來，從一戰到二戰再到今天，這個世界相隔78年沒有發生全面大戰，只有局部爭端，現在美中兩國角力，各有結盟。

謝金河表示，這個修昔底德陷阱，稍一失控，很容易引來世界級的大戰，戰爭一旦爆發，股市也將首當其衝。

謝金河以以國股市為列，去年6月寫下2158.2新高點，今年10/7戰事爆發，從1906.64急跌到1617.12，指數重挫239.38，跌幅12.79％，可見戰爭衝擊十分之大，戰火底下無完卵。

眼前來看，俄烏戰爭未解，以哈衝突隨時有升高的態勢，金融市場短期不會平靜，隨時也會有突發狀況，股市表現不會太好。

戰爭陰影推高金價，黃金從1,816美元大漲到1,981美元，這當中還有比特幣的大漲，24日比特幣大漲到34097美元，1個月來從25,155美元飆升到38,097美元，看起來比特幣也在戰爭中成了避險貨幣。

美元指數在106上下震盪，24日大漲0.734，來到106.27，美元強勢會加重新興市場貨幣貶值壓力，台幣最近來到32,327，不利台股表現。當然，人民幣也在7.3附近，中國壓力更是不輕，最近日圓又逼近150，馬幣貶到4.792，泰銖來到37.2都是新低，這都意味了錢往美元、美債跑，新興市場資金流出壓力很大。