交通部要嚴管高風險駕駛 工會批：只檢討司機、治標不治本

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近日多起大型車事故造成嚴重死傷，引起社會矚目，交通部昨日說明對遊覽車及貨運三業的精進管理措施，包括鎖定高風險駕駛回訓、透過GPS更嚴格提醒駕駛降速等手段。台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會今批評，教育、道路設計、產業結構等問題都可以檢討，交通部卻只會檢討司機，是治標不治本。

貨運倉儲產業工會聲明，只針對職業司機處罰，完全無法解決道路交通安全的問題，司機的職業生涯最重要的就是平安下庄，因此應針對問題源頭提出解決方案。

工會指出，今年7月道路交通處法條例修法，加強對於職業司機的違規記點，但是完全沒有配套措施，例如不良的道路交通設計、未有充足的合法卸貨車格、公司過量的工作分配、商家將裝卸貨的成本外包給所有的用路人，但現行國家的解決方案就是處罰基層的司機，可見政府向來不處理教育、道路交通設計、只有處罰基層。

工會強調，或許真的有不良駕駛，但多數的駕駛工作就是為了養家活口，不會有司機拿自己的職涯作賭注而故意違規，違規多數來自於事業單位的安排，以及道路交通設施與法規的設計，廠商沒有合法的上下貨區域、雇主沒有給予足夠的薪資及合理的工時安排、甚至沒有提供安全的設備，當駕駛肇事違規全歸責於司機，顯然交通部沒有處理根本性的問題。

甚至執行嚴格的超速提醒，但並未有強制性，並未針對違法事業單位進行開罰、限制其部分營業，甚至現行就已經有公司要求司機不合理的趕趟，但系統超速就要扣錢，將成本轉嫁給基層司機。

在物流業中，大型電商、大型工廠或客戶，會以降低運費作為續約的條件，而物流公司為了搶客戶而削價競爭，過低的運費以及複雜的薪資結構，最終就是讓職業司機只能靠不合理的工時，賺到一定的費用。

物流公司舉凡使用重量津貼、里程數、車趟津貼等高比例的浮動性薪資，過低的低薪、甚至會設定最低標準，讓司機為了達到最低標準、賺到足夠薪水，公司安排多少車趟、多少重量，職業駕駛為了生計，也只能摸摸鼻子繼續工作，包含遊覽車、砂石車，為了趕趟數、為了生計，只能接受公司超載、超時的安排。

貨運倉儲產業工會重申，物流業的司機要的非常簡單，安全上路、平安回家、照顧家庭，呼籲交通部不要柿子挑軟的吃。