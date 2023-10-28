世界自來水大會亞洲區年會在高雄舉辦 兩位幕後功臣現身

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因疫情的關係，世界自來水大會2021亞洲區年會，延至2023年本週正式在高雄舉行，曾任台灣自來水（簡稱台水）公司董事長郭俊銘28日表示，早於2018年9月，在東京舉辦的世界自來水大會，他和成功大學環境工程系講座教授林財富，一起做簡報爭取2021亞洲區年會在台灣舉行，但因為疫情的關係，延到2023年本週才正式於高雄舉行。

郭俊銘向IWA理事長Diane d'Arras、秘書長Kalanithy Vairavamoorthy和多位亞太地區委員會代表們在內的聯席會議上表示，大家都是為著自來水事業服務，提供全體人類飲用水安全的先進，我們有責任幫助更多第三世界國家處理自來水。

他當時告訴與會者，台灣是全世界唯一擁有100多個獨立供水系統，可以處理幾十種不同包含河川、水庫、地下水水源，以及海水淡化技術；台水累積多水源處理的能力，也將於2021年擁有比東京水道局訓練中心規模更大的多元水處理實習場、訓練中心，台水會對全世界開放，也願意針對東南亞國家特有的需求，量身訂作他們的訓練課程。台水希望未來能夠對IWA和更多國家提供貢獻跟服務。這一席話的誠懇邀約，獲得全體與會人士熱烈鼓掌歡迎，也為台灣爭取到2021年亞洲區年會的舉辦權，但因疫情的關係，順延到2023年本週才正式在高雄舉行。

現任世界自來水協會理事長澳洲籍的Tom Mollenkopf ，斯里蘭卡籍的秘書長Karla都親自來台與會，與會者來自全球數十個國家，近千人，我們讓世界看見台灣，也讓大家認識高雄！