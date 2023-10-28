中鋼睽違3年再辦集團婚禮 67對新人結為連理

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中鋼集團28日在衛武營國家藝術文化中心舉辦2023年集團結婚典禮，中鋼董事長翁朝棟親自出席，為67對步入浪漫婚禮殿堂的新人們擔任證婚人，並與分別擔任男、女雙方主婚人的中鋼總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、擔任介紹人的中鋼企業工會理事長陳春生，以及到場觀禮的勞動部長許銘春，一同為全體新人福證，婚禮會場喜氣洋洋、溫馨感人。

翁朝棟致詞時表示，「二軸三轉」是中鋼近期的發展重點，同樣也是夫妻的相處之道，二軸是以「伴侶為軸」、以「家庭為軸」，三轉則是「轉換、轉念、轉帳」。翁董事長補充說明，愛情追求的是熱情、新奇，步入婚姻需「轉換」追求溫暖、安穩，夫妻雙方也要「轉念」，凡事以對方為念，最後要記得「轉帳」，共同承擔家庭日常生活的開銷。

翁朝棟也指出，深切希望新人們能為中鋼集團多多增添生力軍，為中鋼集團生育率拚出好成績，也將公司為各位新人準備的婚假、產檢假、陪產假用好用滿。翁董事長的幽默比喻，讓婚禮現場的新人、觀禮家眷及貴賓笑聲連連，掌聲絡繹不絕。

陳春生致詞時指出，中鋼企業工會為同仁舉辦單身未婚聯誼活動，最適合在大喜之日以介紹人的身分祝福；陳理事長勉勵，美滿的婚姻要靠每對新人互相珍惜，實踐一生一世的承諾，祝福各位新人幸福長久。

許銘春以觀禮貴賓的身分致詞時表示，俗話說得好，百年修得同船渡，千年修得共枕眠，在茫茫人海中找到彼此，相識、相知、相愛、相惜到相守，相當難能可貴；許部長送給各對新人3千萬祝福，即千萬要互相扶持照顧、千萬要幸福快樂，以及千萬要增產報國，生2個恰恰好，生3個會更好，提供國內優質及充沛的勞動力。

28日的中鋼集團結婚典禮，開場邀請到知名巴洛克獨奏家交響樂團至現場演奏浪漫曲目，由中鋼幼兒園活潑可愛的小朋友擔任花童率先步入歐式典雅婚禮會場，緊接著67對幸福佳偶依序進場，一個個帥氣的新郎手牽著一個個美麗的新娘，象徵「執子之手、白頭偕老」的一生承諾。此外，集團婚禮在67對新人都完成進場後，中鋼特別安排高雄在地著名劇團「響座劇場」演員扮演最後一對新人進場演出「謝親恩」音樂劇，隨著男女主角動人的歌聲，呈現出新人從相識到結婚，以及拜別父母共同成立新家庭的劇情，讓在場的新人和賓客們都深受感動。另外，今日婚禮會場大螢幕也安排播放新人所屬主管及單位同仁特別錄製的祝福影片，期盼新人們婚姻幸福美滿。

中鋼自2011年首次舉辦集團結婚典禮，2020年至2022年受新冠疫情影響停辦，今年恢復辦理，統計至今共有1,460對新人參加。今日集團結婚的67對新人，其中8對同為中鋼集團員工，而服務於中鋼煉鋼廠的伍小姐2017年進中鋼時，與早兩年就職的楊先生被安排在耐火磚砌磚工證照課程，兩人自此有了初步接觸。伍小姐和楊先生在辛苦的砌磚訓練過程中，兩人互相砥礪、打氣，而變得更加熟識，不僅先後取得初階三級砌磚工證照，彼此在工作崗位展現熱誠的工作態度及專業能力，再一起拿到難度最高的一級砌磚工證照，兩位砌磚高手結為連理，也獲得中鋼集團耐火材料施工界的「神鵰俠侶」稱號。

今日婚禮儀式中，中鋼集團除頒發每對新人結婚津貼2.5萬元外，新人們也進行「婚姻誓約」互動儀式，新郎、新娘互相餵食客製化的中鋼棉花糖，象徵一起甜甜蜜蜜，邁向彼此扶持的新生活，也讓新娘們拋出玫瑰花束，代表幸福傳承延續，期望中鋼集團有情人陸續終成眷屬。活動的最後，新人們與證婚人、主婚人及介紹人拍攝團體照，留下溫馨幸福的回憶紀錄。