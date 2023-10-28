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俄烏打不完 美軍火商成最大贏家！Q3業績狂飆

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俄烏戰爭示意圖。圖／美聯社
俄烏戰爭示意圖。圖／美聯社

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【中時新聞網 黃凡甄】俄羅斯去年2月宣布進行「特別軍事行動」，對烏克蘭發動全面侵略戰爭，時至今日已超過20個月，據路透社報導，美國國防承包商紛紛看見這場戰爭帶來的商業效益，今年第三季的獲利表現亮眼。

美商洛克希德馬汀（Lockheed Martin）、通用動力（General Dynamics）、RTX（前身為雷神）等軍火公司日前公布第三季財務報表，獲利「超乎預期」，其中通用動力的戰鬥系統部門，收入與去年同期相比增長了近25%。

通用動力的財務長艾肯（Jason Aiken）表示，「我們已經把炮彈的產量從原先每月生產1萬4千發，快速增加到每月2萬發」，並且正朝每月10萬發的目標邁進。

RTX負責生產烏克蘭所使用的「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），自俄烏戰爭開打以來，該公司已經接到價值30億美元的訂單，預計接下來還有更多。

與去年同期相比，洛克希德公司製造飛彈和火控部門的收入成長了3.8%；另一家軍火商諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）的防禦系統收入也增加了6%，背後的原因除了美國等政府持續援烏之外，歐洲各國也加速武裝，以防範俄羅斯侵略。

美國總統拜登20日向國會要求撥款進1,060億美元，用來支持盟國、對抗中國和維護邊境安全。艾肯表示，短期內軍火需求恐怕將有增無減，「隨著以色列的局勢升溫，需求會愈來愈高。」

文章來源：Ukraine war orders starting to boost revenues for big US defense contractors

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