「飛躍百川・引領前瞻」 北科大歡慶112週年校慶

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臺北科技大學今（28）日歡慶建校112週年校慶，由北科大校長王錫福代表學校，頒授榮譽傑出校友予臺北市議員王世堅、鈺邦科技董事長鄭敦仁，表彰其長年推動社會經濟發展的傑出表現，並協助北科大推動校務穩健發展的卓越貢獻。

王錫福表示，今年校慶以「飛躍百川・引領前瞻」與全校共勉，代表北科大已經度過111年，就像飛躍過一川又一川，傳承過一代又一代的優秀師生、卓越校友，才有今日的成就。近兩年北科大成立前瞻技術研究總部，聚焦AI、半導體、能源、資安、淨零碳排等研發，設立的太空系統工程研究所、創新研究學院半導體學位學程，都是技職體系唯一獲得教育部支持成立的系所；亦積極拓展國際化，與美國MIT、UC Berkeley、賓州州立大學、日本東北大學等標竿名校，合作研發智慧城市、先進材料、能源等前瞻技術，目前已與11國16所學校有聯合研究計畫，北科大將持續引領台灣大步向前。

王錫福表示，北科大積極培育國家產業所需人才，也與地方共存共生，成為社區及城市發展的助力，將大學社會責任與全球化對接，落實鄰里社區以至於城市國家的永續發展。

行政院副院長鄭文燦出席致詞表示，當年雖然考上臺北工專，後來選擇另一條路；促成桃園農工改隸北科附工，協助北科附工成立桃園資財EMBA班後，他成為第一屆EMBA榮譽學員，「我也是北科大校友！」他指出，王校長治校的成績有目共睹，QS世界排名持續躍進，台灣未來的數位轉型、淨零轉型，北科大可扮演培育前瞻人才的關鍵角色。

針對建國啤酒廠的活化，今年找了北科大、台酒公司、國產署、內政部、包括台北市政府的協調，終於找出一個三贏方案，會用最合理的時間完成。特別感謝率先倡議的王世堅議員，也要謝謝負責盡心協調的張景森政委，希望112歲的北科大，更大的發展願景能一步步實現。

張景森進一步表示，一個學校能撐過一百年，而且能在歷史價值上證明自己，尤其「誠樸精勤」的校訓，這是百年大校才有的精神，與時俱進，令人驚艷。他表示，一校是否有價值，應視校友對社會的貢獻來評估，他們提供對社會經濟、技術研發的改善，養活許多國民，在這方面，「全台灣應該沒有學校可以跟北科大相提並論。」經過多年努力，建啤案在各方協調下，終於找到一個各方都能接受的方案，希望北科大能飛躍到下一個百年，蒸蒸日上。

今日獲頒北科大榮譽傑出校友的台北市議員王世堅，近年持續關注北科大建啤校地案，屢次建請台北市政府將建國啤酒廠都更開發所應回饋的公有土地，撥交北科大使用，協助學校推動科技、工業教育，以利國家發展。同時，也協助學校向市府爭取移除忠孝校門口馬路中央分隔島，並布設交通號誌、行人穿越道，確保師生及行人通行便利及安全。

尤其，王世堅從政超過二十五年，一路走來抱持「舍我其誰」的問政精神，長年扮演監督政府、為民謀福利的要角，包括雙子星開標案、社子島開發案、基泰大直建案坍塌案等，積極追究相關責任、維護社會大眾權益，《天下雜誌》稱他為「少數跨世代，對黨外媒體、傳統媒體到YouTube平台都有票房的政治人物」。

同場獲頒北科大榮譽傑出校友的鈺邦科技董事長鄭敦仁，先後創立佳邦科技、鈺邦科技，前者創造百億市值，曾榮列《富比世》（Forbes）亞洲營業額10億美元以下最佳企業200強，後者成為全球最大導電高分子電容製造公司。他率領各團隊開發多項產業關鍵電子零組件技術，協助國內產業自主。

北科之星創投公司為眾多熱心校友於2015年成立，支持北科大師生及校友創業，將獲利按比例回饋母校。鄭敦仁雖非北科大校友，八年來擔任北科之星公司創始董事要職迄今，持續投資北科之星；目前北科之星基金規模3億元，實際回饋北科大累計捐款已超過3,000萬元。他以實際力量支持大學產學合作及新創平台，協助更多新創事業獲得優質資金、投入發展，為北科大校務發展注入活水。

此外，校慶典禮會後的校慶餐會上，北科大也特別安排與美國MIT合作的城市科學實驗室的教具-機械狗Spot現身展演，隨北科大校歌音樂擺動的靈活舞姿，博得滿堂彩。

今年北科大校慶園遊會特別以「時全時美」為主題，象徵北科大穿梭在過去、現在、未來的各個時空中，打破時空的限制，因此在場地布置上融入復古、現代潮流、太空氛圍等元素，搭配校慶主軸「飛躍百川・引領前瞻」，結合各系學會、社團、北科大校友總會推出近90項攤位，展現北科大師生校友的活力與創意。