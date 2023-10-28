英業達家庭日登場 董總偕主管到場同樂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英業達今（28）日在六福村主題樂園，舉辦2023的士林總部家庭日，董事長葉力誠與總經理蔡枝安偕同各事業部主管，皆到場同樂，也吸引超過6,500名的集團同仁與眷屬共襄盛舉。

今年家庭日以「英業達心計劃」為主題，活動並使用英業達自行開發的無紙數位化APP簽到系統，同時也宣導同仁自行攜帶環保餐具，融入綠色永續體驗，全體攜手落實ESG理念。

英業達指出，集團一直以來致力於提供同仁工作與生活平衡的優質職場環境，不僅重視同仁個人，也擴及至同仁親友。此回家庭日活動「英業達心計劃」選在全年齡層皆喜愛的六福村舉辦，並以「同心」與「初心」為出發點，藉由一連串的舞台活動、闖關遊戲，找回初心，不僅能紓解工作壓力，也能凝聚同仁與眷屬的向心力。

這次家庭日也是疫情以來、睽違已久的大型活動，除了眾多遊樂設施以及抽獎活動外，亦有親子同樂活動，邀請眷屬大小朋友一起同樂，此外，現場也安排「英業達小學堂」遊戲攤位，透過遊戲問答，使同仁與親友對英業達企業文化能有更深一層的認識，還能獲得活動專屬贈品。

英業達集團自創立以來，將「以人為本」作為核心信念，相信員工是英業達最重要的資產，勉勵同仁在工作或生活中，皆能秉持虛心不斷創新，竭力力行追求品質，以創造自我價值與成就感，工作之餘，公司也定期舉辦各式員工活動，進而達到工作與生活平衡，攜手打造永續的幸福企業。