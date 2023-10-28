進口蛋風波台農挨罰1130萬 涂萬財深感委屈提訴願

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先前巴西等6國的進口蛋風波鬧得沸沸揚揚，使得台農、信興蛋品遭高市衛生局前後開罰6次，共1130萬，而台農董事長涂萬財認為當初是替農業部扛下責任，因此相當不服，決定向高雄市府提出訴願。

今年年初國內蛋荒鬧得如火如荼，因此農業部緊急簽屬進口蛋合約，再交由涂萬財為董事長的台農與信興蛋品洗選和包裝，讓進口蛋流入市面，不過後來卻鬧出進口蛋效期標示不實、蛋品流向不明等風波，使得涂萬財被高雄市衛生局約談。

起初，台農蛋品在9月13日因誤標效期遭到衛生局約談，黃姓負責人未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，因此衛生局依違反食品安全衛生管理法47條第11款規定，處新台幣30萬元罰款。

9月14日由信興蛋品負責的冠軍蛋品又被爆出標示不實，經查才發現信興蛋品負責人與台農蛋品董事長都為涂萬財，台農蛋品公司黃姓負責人於9月15日再至衛生局進行意見陳述，但供稱沒有供貨來源資料，其說詞尚有諸多疑點無法釐清，而涂萬財人已飛出國。

沒想到涂萬財回國後，因為蛋品流向的說詞與台農蛋品不一，一方說畜產會配給的進口蛋品全部都給信興蛋品，用途都是用在洗選，没用在液蛋加工或其他種類加工，信興公司有洗多少蛋就全數以台農名義運送到全聯販售。衛生局核對台農蛋品公司黃姓負責人於9月12日、9月14日說明除配送全聯外，另調度給其他蛋商、製造加工業等語云云，說詞明顯不一，因此2間公司各重罰50萬元。

後來衛生局再調查後，經黃姓負責人坦承雖進口蛋品外箱均標示有效日期，惟其販售標示係依照國內業界常溫洗選蛋洗選標示慣例，採洗選日加1個月作為有效日期，因此衛生局再開罰新台幣200萬元。

經過衛生局多次問訊，台農、信興蛋品有限公司多次約詢仍拒不提供完整進銷單據並堅不吐實，延宕行政調查、及標示不實等違規事項，經衛生局裁罰台農蛋品有限公司累計680萬元、信興蛋品有限公司450萬元，罰金高達1130萬元，讓涂萬財認為當初是替農業部接下責任，自己卻被開罰，相當委屈，因此向高雄市政府提起訴願。

法制局表示，若台農與信興蛋品有向原主管機關衛生局提出訴願，衛生局必須檢視訴願理由是否合理，若訴願理由合理，就會直接由衛生局撤銷罰單，若衛生局認為訴願理由有疑義，將會請衛生局答辨開單理由，並召開訴願委員會進行審議。

依流程，若訴願委員會裁定訴願成立，高市府就得撤銷罰單並返還台農與信興蛋品已繳納的罰款，若訴願不成立，台農與信興蛋品可再循司法徒徑，打行政訴訟，而不論在訴願或打行政訴訟期間，台農與信興蛋品仍需依分期的時程繳納罰金。