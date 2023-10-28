臺印度召開次長級經貿會議  台商問題端上檯

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台商落實「中國＋1」前進印度，同時也面臨新挑戰。今年在台北舉行的「臺印度經貿會議」，由印度商工部次長Rajesh Kumar Singh帶團來台參與。經濟部政務次長陳正祺在會上表示，我國新南向政策與印度東行（Act East）政策互相呼應，兩國間經貿投資持續成長，期盼印方多加營造更友善的經商與投資環境，企業及民間交流管道多元，對提升臺印度全方位關係甚有助益。

印度商工部次長Rajesh Kumar Singh率領政府官員、印度商工總會、印度電子產業協會及工商業領袖等共50餘人來台訪問4天，最重要的行程之一是出席27日舉行的臺印度經貿會議。

S次長表示，印度近年經濟表現亮眼且深具人口紅利，各項基礎建設與投資環境之大幅改善，已成功吸引各國企業加碼投資，尤盼臺印雙方合作在印度建立產業供應鏈，共拓全球商機。

經濟部表示，此次經貿會議成果豐碩，雙方同意加強供應鏈合作，包括已具良好利基的電子製造業，以及深具潛力之紡織、製鞋、化學、機械、人工智慧等產業。雙方亦在智慧手機及5G人才培育合作方面獲得相當進展，並將強化智財保護、新創、傳統醫藥等合作備忘錄之執行，以及加速促成金融科技、原料藥(API)合作備忘錄之簽署，以建立制度化平臺，創造互利共贏的經貿模式與策略夥伴關係。

S次長一行於25日參觀臺北國際電子展、出席國經協會與印度商工總會召開之「第20屆臺印度經濟聯席會議」；26日出席印度商工總會分別與外貿協會及工業總會舉辦的「第2屆臺印度CEO圓桌論壇」及「第7屆臺印度產業鏈結高峰會議」，兩國業者交流熱絡。經濟部表示，雙方次長在26日上午出席CEO圓桌論壇，見證企業領袖簽署聯合聲明，強化在電子製造、智慧解決方案領域的合作；當日下午出席產業鏈結高峰論壇時，也見證綠色智慧科技合作方案及電子製造合作計畫之宣告儀式。