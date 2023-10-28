萬名幼教師與家長上凱道 盼修法改善職場環境 藍白兩黨相挺綠營沒人參加

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新北板橋幼兒園之前爆發餵藥疑雲案，引發親師關係陷入緊張，為此台北護理健康大學嬰幼兒保育系教授楊金寶集合教育團體，今(28)日號召近萬名幼教教師與家長走上凱道，表達「愛孩子、重親職、尊老師」等訴求，並提出修改托育及幼教職場不合理管理法令等4大主張，現場也將連署書送呈總統府。國民黨立委曾銘宗代表國民黨總統參選人侯友宜到場參加，並承諾若當選，一定做到會給6歲以下兒童家長擁有彈性工時。民進黨無人到場參加。

楊金寶表示，今日凱道集會主要表達4大訴求，包含：還給家長陪伴的親子時光、還給幼托人員專業尊嚴、修改幼托職場不合理的管理法令、調整壓垮幼托行政量能措施。

楊金寶提到，孩子成長過程需要父母陪伴，因此育兒政策必須以親子作為核心概念，該把育嬰假「化整為零」，讓家中育有6歲以下幼兒的家庭均能享有這項福利，減輕家長職場負擔。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀指出，托嬰機構與幼兒園如今已成為對相關專又存有疑慮者的蒐證天堂，如此做法不僅無視孩子隱私，更對幼教人員造成極大的壓力，導致托育幼教老師害怕踏入職場。

國民黨立委曾銘宗代表國民黨總統參選人侯友宜到場，他在致詞時強調，侯友宜如果當選，一定會給6歲以下孩童家長具有彈性工時。

民眾黨立委邱臣遠也說，將立法保障親子假。國民黨立委吳怡玎也到場表達上台，所有與會立委均簽署連署書，表達支持活動訴求，現場將也超過6000份認同連署書與陳情文件送進總統府。民進黨則沒有民代到場參加。