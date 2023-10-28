桃園平鎮垃圾車20年未增路線惹民怨 環保局曝新措施

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桃園市平鎮地區發展快速，近年來有許多新建案及移入人口，但20多年來垃圾車的清運路線維持21條，為了拚準點駕駛開車分秒必爭，也造成清潔隊員或是倒垃圾民眾危險，而處在清運尾端的居民，則是要等到晚間9點甚至更晚。環保局指出，已研擬平鎮區將於12月新增1條東安線，並增加日間專車收運路線。

市議員舒翠玲指出，平鎮區現有人口約23萬人，即便桃園已經升格為直轄市，當地的垃圾車路線依然維持21條，常看到清潔隊駕駛開車分秒必爭，站在垃圾車後的清潔隊員，冒著生命危險搏命收取垃圾，民眾丟垃圾則是像趕火車，常發生擦撞跌倒等意外。

她也說，住家若位在垃圾車清運路線的尾段，民眾常是等到晚上9點甚至10點無法休息，大家隔天上班還要早起，又不能不倒垃圾造成民怨，要求環保局改善此問題，希望平鎮可新闢2條清運路線，環境清潔稽查大隊也回應，改善方法之一會先將社區大樓的垃圾清運時間改為白天，盡量縮短晚間清運的時間避免民眾久候。

環保局表示，目前全桃園清潔隊員共有2751人，今年已擴編161人，明年1月將視各區中隊實際需求完成分發，隊員總數將達2912人，另也配合新增垃圾收運路線需求，採購及汰換車輛。目前平鎮區夜間垃圾清運路線計有21條，預計今年12月新增1條東安線，推動後再檢討目前清運路線，並增加日間專車收運路線，鼓勵大型社區自備垃圾子車申請加入，不必在夜間出門等候垃圾車，達到垃圾日夜分量，車輛分流的目標。

此外，環保局每逢周一、週四，或長假過後第1天垃圾爆量時，已採取備援車輛機動接駁方式，致力提升清運效率，目前平鎮區的準點率已從今年年初平均不到90％，大幅提升至10月的97％以上。