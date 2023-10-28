屏科大學生手工竹編屋奪景觀競賽首獎 改造蘆洲柳堤公園

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2023全國青年景觀競賽結果今（28）日揭曉，設技施作組由屏東科技大學農園生產系團隊奪冠，以手工編織成一座竹屋呈現環境永續的意念，競圖組則由台大園藝系畢業生拿下第一名，新北市景觀處表示，全國青年景觀競賽選出10組優秀團隊，實作改造蘆洲柳堤公園，即日起展覽至11月30日止。

全國青年景觀競賽今年邁入第5屆，以「永續之路：減碳及減廢行動」為主題，新北市的開放綠地空間為競賽基地，邀各地青年景觀設計者參與競圖或設計施作2項賽事，總獎金近20萬元。全國首創將競圖與實作結合，提供設計施作競賽進入決選的組別每組20萬元材料補助，讓參賽者將平面設計轉為實體呈現。

48組參賽者經歷初選、複選最後進入決選的20組團隊，設計施作組由屏科大學農園生產系團隊作品「徒步．林里城」獲冠軍。評審表示，該作品用永續建材竹子製成，編織細膩呈現出豐富的光影，多數材料可回收再利用，導入環境理念解說，以材料及設計回應永續議題。

屏科大農園生產系團隊遠從屏東北上出席頒獎典禮，得知獲獎那刻全員大聲歡呼，來自務實農業生產科系的他們表示，過去的設計都比較講求實在，因此這次的設計規劃以想像力為主要突破點，打破以往的框架，讓作品與民眾可以更加互動，並將減碳落實在生活中。

台大園藝暨景觀學系畢業生鄭萱、卓仁豊以「柳堤泛月－低碳永續實驗場」，獲得競圖組的第一。評審表示，該作品回應蘆洲發展歷史，使用成熟且多樣性的減碳手法，植栽選種固碳能力高，優化柳堤公園成為永續景觀的可行性高。獲獎團隊表示，能夠被認同就是一種肯定，希望有朝一日可以實際參與實作。

新北市政府副秘書長龔雅雯表示，市府積極推動「農業健康市／式」概念，從個人、心靈、環境及永續農業等4層次給予市民健康，透過辦理全國青年景觀競賽及社區綠美學競賽，也鼓勵轄內社區團體積極投入環境綠美化，一起將新北市打造為永續樂活的城市。

新北市政府農業局表示，除了從全國各地選拔出的優秀景觀作品外，還有新北市景觀工程商業同業公會及利用萬金杜鵑創作的2組示範作品。10組得獎作品及2組示範作品，即日起展出至11月30日，歡迎大家親臨蘆洲柳堤公園賞花拍網美照。活動詳情及作品可至競賽官網（http://www.ylac.com.tw/）查詢。