全台首輛「E500」駛進潮州機廠 預計明年5月營運牽引這些車

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全台首輛引進日本製造的客貨兩用「E500型電力機車」，在上月抵台後，終於28日在潮州機廠正式亮相，吸引上千名鐵道迷圍觀搶拍，台鐵預計明年5月投入營運，將牽引推拉式自強號（PP自強號列車）、莒光號、觀光列車，並做環島行駛用，為民眾帶來更便捷的運輸服務。

台鐵局副局長馮輝昇表示，目前台鐵電力機車的使用年限都超過25年，有的甚至超過40年，因此妥善率都比較差，為此，台鐵透過「10年購車計畫」買新的電力機車汰換舊型車，以提供民眾更好、更安全且準點大運輸服務，當中「E500型電力機車」是台灣首次引進日本製造的客貨兩用電力機車。

馮輝昇說，「E500型電力機車」是由日本東芝公司出品，日前榮獲國際Good Design 2023 new focus award肯定，性能優越，主機輸出功率達3972kW，較台鐵現有車型提升41.2％，最高營運速度130km／h。

馮輝昇進一步指出，「E500型電力機車」設有縮短反應時間的三合一緊急開關、即時監控各系統狀態的LCMS系統，以及可掌握車輛前後人員動態的前後視野與連結器攝影機、對應機械室動力系統的自動防護系統，安全性大幅提升，且為增強可靠度，動力系統還使用模組化設計，以水冷散熱，且客車、機車供電具有備援機制，是新一代高性能、可靠、環保、低噪音的智慧化機車。

馮輝昇強調，「E500型電力機車」未來會牽引推拉式自強號（PP自強號列車）、莒光號、觀光列車，並做環島行駛用，預計明年5月投入營運，屆時民眾都可以享受便捷的運輸服務。

28日上午10時許，「E500型電力機車」還沒駛進潮州機廠，但一旁的潮州鐵道園區早已擠滿人潮，就為一睹E500的魅力，11時24分，E500終於牽引觀光列車彩繪車廂駛進潮州機廠的南方小站，上千名鐵道迷一擁而上對著E500狂拍，有人還以自拍的方式與E500合影，藉此留念也見證歷史。