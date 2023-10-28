台北市二殯改建增14火化爐 議員憂附近居民喝到「骨灰水」

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台北市殯葬需求日益增加，北市府除了編列預算擴建公立納骨塔外，因應未來火化需求，目前現有的14個火化爐設施已不足，因此第二殯儀館擴建工程完工後，殯葬處預計再新增14爐。議員就質疑，除了可能造成空汙問題外，加上附近有淨水廠，居民更有可能喝到「骨灰水」。對此殯葬處則回應，新增火化爐須經環評同意，會確定對環境影響無虞。

台北市的公立納骨塔位即將於2026年使用完畢，因應塔位需求，北市府將在將在鄰近富德靈骨樓規畫興建新塔，近期也將擴大規模，從原本的原本地下1層、地上6層擴建至10層，預估增加12萬個塔位，並能使用20年。

殯葬處指出，開發山坡地1公頃以上須做環評，新建設施的需求面積只有9950平方公尺，富德靈骨樓規畫興建新塔增加12萬塔位，按使用狀況，20年使用沒問題；市府表示，11月會召集一次全面的地方說明會，包括里長、各團體，希望民眾了解工程期程進度，盡量對地方影響衝擊降到最低。

至於改建中的台北市第二殯儀館，未來因應北市人口老化，致未來死亡人數增加的火化需求，目前14座火化爐設施已逐漸不敷使用，因此殯葬處計畫，在二殯改建工程完工後，再新增14個火化爐。

台北市議會民政委員會日前考察二殯時，對於火化量增加，國民黨議員吳世正指出，火化設備多年來技術應進步很多，要用最新的設備，降低粉塵量，招標一定要用最新科技，降低空汙和民眾疑慮；同行的國民黨議員曾獻瑩則指出，二殯附近居民也怕骨灰飄得到處都是，附近有淨水廠，居民還反映「是不是平常都在喝骨灰水？」他還特別去看淨水廠，還好窗戶上、下面全部都封起來。

殯葬處長張世昌表示，興建新的火化場大樓及增設火化設備，殯葬處2024年編列火化場新建工程先期規畫，預算293萬元，希望能增加北市殯儀館火化量能及相關服務設施，以提供民眾更完善的治喪服務環境。他強調，火化場規畫興建，需要經過環評，現在的預算是先期規畫，後續還有環評、工程施工，預計2033年完成。