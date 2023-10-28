分享「住房自由」的智慧！張金鶚最新著作匯集17堂課薪火傳承

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國內地政泰斗、台北市政府前副市長國立政大地政系退休教授張金鶚，退休4年多以來，退而不休，在耗時1年多之後，完成他集近40年研究台灣住宅及房地產功力之大成的最新著作「住宅．房地產-自住與投資的理論及實務」，今（28）日下午2點在台北舉辦簽書活動，以上下兩冊、共17堂課的經典內容，分享他「住房自由」的智慧。

今日下午這場簽書活動，由中華民國住宅學會主辦、政大商學院信義不動產研究發展中心協辦，新書以洋洋灑灑兩大本呈現，猶如房地產的百科全書！吸引不少粉絲與會。

張金鶚一開場就指出，他花了1年多才完成這套上下兩冊的新書，中間差一點作不出來，前陣子生病，因闌尾炎開刀，最新終於完成；他2019年自政大退休後，應邀到清華大學擔任榮譽講座教授，講授房地產市場消費與投資分析，把房地產投資分析的研究領域擴大並增加自住消費分析，去年到台南Long Stay半年，受邀到成功大學都計研究所授課，則是首次把過去在政大和清大的講授課程二合一，整合為住房市場消費和投資分析。

不過張金鶚分析，他深感到國內住宅和房地產問題，日益嚴重，房價持續高漲，買房負擔有增無減，居住品質和保障都未盡理想，買房、租房、都更、換屋等，都面臨住房焦慮。因此，身為教育工作者，他的責任，就是退休後薪水相傳的使命，因此集40年之功力於大成，決定把他多年來地政及房地產相關所有教學教材、個案和影片，撰寫成「住宅．房地產-自住與投資的理論及實務」教科書，為有系統、且完整的提供學校教學，及社會自學的本土教材，也希望對台灣住房教育盡一份心力。

「這套書，整個核心，就是怎麼買好的房子！」張金鶚表示，在國內外，學術界向來是把「住房」分成「住宅消費使用」（Housing Consumption ）與「房地產投資」（Real Estate Inveestment）兩部分，各別講授學習；不過，他個則別開生面的把個人累積40年的教學經驗，把「住宅」（Housing）與「房地產」（Real Estate）兩大領域整合成「住房」單一教學內容，提供大家一起學習思辨。

張金鶚表示，這套書分享給各界「住房自由」的智慧，如何買到好房子？對於想投資的，要能賺錢，就叫好房子，不過對於要住好房的人，消費得起，就是好房子；至於投資的好時機，是不是消費的好時機？投資的好時機，是市場認為進場的好時機，但消費的好時機，是自己最適合的時機，這是兩碼子事情。只要自己喜歡、有能力買，適合自己生命週期和需求，這就是好房子，不必受到媒體或網路文章片斷式的零碎資訊所影響，大環境總體經濟也未必是最主要影響因素。

張金鶚主張，住房決策的評估，應有：產品、區位、價格、管理、時機5元素，作為據以參考和評估的依據。

至於有些人為買房、換屋而焦慮，張金鶚認為，「應該要作屋主、而不要作屋奴！」如果沒有適當的房子、還無法負擔得起，租屋也相對是個不錯的選擇。

張金鶚表示，為鼓勵未來住房教育與教學工作，這本書所有版權收入，將全部捐給中華民國住宅學會，作為「住房教育與教學基金」，希望能進一步改善國內住房環境，讓個人居住舒適，獲得住房自由，讓社會逐步邁向居住正義之路。