2023高雄公開賽 名將呂偉智歡慶奪冠

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2023（第36屆）高雄公開賽今天 （10/28）在髙雄高爾夫俱樂部完成最後回合決賽，台灣名將呂偉智打出低於標準桿三桿的69桿，四回合總桿低於標準桿11桿的277桿，四桿勝差，奪下冠軍！並獲得獎金60萬元，一解七年來冠軍荒，也是他在此賽首次封王！44歲的他自2016年奪得台灣三商名人賽冠軍後，繼續在台巡賽與亞巡賽奮戰，但是一冠難求，今天的奪冠對他最大的意義是再次證明不能放棄是永遠的真理，並且要精益求精，一直想辦法突破自己的問題，勤於練習，今天終於再次成功嘗到勝利滋味。

劉永華打70桿丶何勁宏交出73桿，兩人同以四回合總桿低於標準桿七桿的281桿，並列亞軍，各贏得獎金23萬元；廖煥鈞揮出73桿，以四回合282桿獨居第四；賴嘉一奮力打出68桿，張緯綸打71桿，兩人同以283桿，並列第五名。17歲業餘選手黃凱駿打出73桿，以四回合總桿高於標準桿6桿的294桿，獲得業餘冠軍，在職業榜並列第36名。

這項比賽是由高雄高爾夫俱樂部與台灣職業高爾夫協會共同主辦，高雄高爾夫俱樂部協辦。

呂偉智奪冠後表示，要特別感謝威健科技胡秋江董事長丶映畫傳播郭建宏董事長丶積佳公司董事長劉文侃的支持，還有10 年來一直贊助他的仰德集團許董，以及默默護持的老婆丶父母與家人；他也要感謝恩師陳良溪在老淡水球場練習場每天無限量供應練習球，讓他練習，才有今天的勝利。他表示，今年的目標是再加強體能，身體再練強壯一些，在亞巡最後幾場再衝刺一下，如果未能取得種子資格，明年準備再參加亞巡的參賽資格考試。

今天頒獎典禮出席的貴賓有高雄市政府運動發展局主秘王耀弘丶高雄球場榮譽理事長陳田圃丶高雄球場理事長陳建甫丶TPGA理事長陳榮興及大會裁判長盧和財。

高雄公開賽歷史悠久，是高雄地區唯一堅持每年持續舉辦的公開賽，今年是第36屆，也是南部地區最具指標性的比賽。

此次高雄公開賽透過錄影轉播後兩回合決賽精彩賽事，將於11/7及11/8兩天下午4:00起在網路首播。今年的播放平台包括台灣職業高爾夫協會FB、YouTube、雅虎運動Yahoo Sports 與TPGA官網丶LINE平台-Golfourit及Line Today。另外，還有全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒，也在全省20個球場為賽事做聯播。