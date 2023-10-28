豐邑機構攜中市社會局「藝術陪伴」弱勢兒少 為孩童築夢

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為了讓熱愛藝術的弱勢孩童也能從日常感受美學薰陶，豐邑機構旗下的豐藝館透過藝術、公益與產學，以「聽」導覽、「看」藝術為媒介，讓「藝術陪伴」走進社區生活，用美學教育實現公益傳愛。

豐藝館今（28）日舉辦「聽.見席德進」濕水彩藝術創作x美學導覽活動，並邀請藝術陪伴推廣大使－楊鼎献及蔡蓉蓁於現場手把手指導，讓弱勢孩童在藝術陶冶下，留下難忘的回憶與快樂的時光。

豐邑機構以實際行動投入公益，旗下的浩恩文化藝術基金會與豐邑文教基金會攜手台中市政府社會局，規劃舉辦「藝術陪伴計畫」，讓藝術文化與公益深根社區，並邀請楊鼎献及蔡蓉蓁賢伉儷於現場教授15位學齡的弱勢小朋友如何「玩」藝術，讓藝術溫暖他們的身心靈。

豐邑機構表示，日後也將規劃社區居民與一般民眾也能免費報名，希望將藝術作品展現於社區環境中，啟發更多的人，讓藝術成為居住場域中不可或缺的元素，進而推動生活美學發展和進步。

楊鼎献帶領著孩子們探索藝術「做中學」，看到孩子們創作時認真的神情，他深刻體會到，「藝術陪伴計畫」並不僅是觀賞或畫一幅畫，而是「愛」的養成教育。藉由美的事物，激發孩童天性中善良的一面，從欣賞、啟發，最後實踐於生活中。

台中市政府社會局長廖靜芝表示，此次能有機會與浩恩文化藝術基金會與豐邑文教基金會攜手合作，並在兩位藝術家帶領下，協力翻轉弱勢家庭的未來，透過藝術帶領孩子夢想起飛，陪伴他們幸福長大，這對兒少來說是很難得的經驗，也創造孩子美好的回憶，此次活動帶來無形的溫暖與實質的幫助。

同時，要感謝「豐邑大砌四方」社區從108年起，每年不間斷募集社區民眾愛心善款，捐贈社會局及家庭暴力及性侵害防治中心服務的弱勢家庭，幫助家庭渡過危機難關，希望藝術陪伴活動能把藝術的美好分享給社區民眾，讓公益慈善在社區持續發酵，進而把這份愛轉化克服生命逆境的勇氣。

在社會局服務的15位個案中，多數是單親、獨力撫養孫兒的隔代教養及經濟不堪負荷的家庭，孩子多半無法飽餐一頓，家中經濟必須仰賴社會補助，比起一般家庭來說，沒有完整的教育資源與環境支持孩子學習繪畫，但這些孩子們沒有因為貧窮成為他們學習的阻礙，抓緊機會就努力不懈，這次透過藝術陪伴活動，讓他們感受到愛與關懷，也啟發他們創作的潛能。

藝術陪伴活動落實浩恩文化藝術基金會與豐邑文教基金會的核心精神－「藝術生活化，生活藝術化」，此次攜手社會局將心中的關懷轉化為實質的幫助，為弱勢孩童及社區居民量身打造藝術平台，透過藝術家持續且深度的陪伴過程，讓這些孩子有機會學習到專業的藝術技巧，在成長過程中站穩腳步，實現自我夢想。