年代久遠使用率低 花蓮復興國小人行陸橋將拆除

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花蓮市復興國小旁人行陸橋，早年為了學生上下課安全設置，只是少子化衝擊，加上年代久遠，現在已經很少使用。在聽取各分意見後，花蓮市公所爭取中央經費，拆除陸橋並施作通學步道，預計11月11日晚間8時拆除。

這座位在復興國小旁的陸橋，連接台9線府前路及北興路，是通往花蓮港、花蓮縣府等要道，市公所接獲復興國小等反映，該陸橋使用率低，也影響學校門禁管制，公路總局等也建議拆除。市公所多次會勘，若確認有必要拆除，將向復興國小及當地里長、里民說明拆除作業。

市長魏嘉彥表示，市公所爭取中央通學步道經費，規劃國立東華大學美崙校區、復興國小至國立花蓮高工通學步道改善，改善總長度超過2公里，獲中央核定3100萬餘元，因施工範圍包含復興陸橋，公所再提增加拆除經費，獲內政部核定加碼100多萬經費拆除。

魏嘉彥指出，復興陸橋預計11月11日晚間8時至隔日上午8時拆除，當地路段會有交通管制、封閉，預計12小時連夜拆除，將交通影響時間降到最低，請民眾多加留意，後續也會配合相關單位劃設標線、行穿線等，會再安排會勘。

魏嘉彥表示，復興陸橋拆除後，將接續進行3校區通學步道改善，改善人行道範圍狹窄、路面隆起及容易濕滑等問題，因三校距離近，且鄰近花蓮榮民之家，平時多為長者及學生使用。

魏嘉彥說，改善工程包括人行道退縮、學校圍牆拆除增設通學步道等，加強無障礙設施，鋪設防滑地面，總工程預計明年3月全數完工，希望讓當地路況更安全順暢。

因路況與車流量與早年不同，花蓮市近年評估市區人行陸橋使用率以及安全性問題，去年底拆除慈濟醫院前陸橋，並設置路口行人穿越線、行人庇護島等，方便長者也提升行人安全，恢復天際線。